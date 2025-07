"Dazi a zero se verrete a produrre da noi". Le parole del tycoon: "È il momento di riequilibrare il deficit"

di Donald J. Trump

presidente degli Stati Uniti d'America

Egregia signora presidente,

è per me un grande onore inviarle questa lettera, che testimonia la forza e l'impegno della nostra relazione commerciale. Gli Stati Uniti d'America hanno deciso di continuare a collaborare con l'Unione Europea, nonostante il nostro significativo deficit con voi. Tuttavia, abbiamo scelto di andare avanti, ma solo a condizione che il commercio sia più equilibrato e giusto.

La invitiamo quindi a partecipare all'economia straordinaria degli Stati Uniti, il mercato numero uno al mondo. Dopo anni di discussioni sulla nostra relazione commerciale, abbiamo concluso che è necessario superare gli storici e persistenti squilibri commerciali, causati dalle vostre tariffe e dalle vostre barriere, sia tariffarie che non tariffarie. Purtroppo, il nostro rapporto non è stato reciproco.

A partire dal 1° agosto 2025, applicheremo una tariffa del 30% su tutti i prodotti dell'Unione Europea destinati agli Stati Uniti, indipendentemente dalle tariffe settoriali già esistenti. Le merci che saranno trasbordate per aggirare tariffe più elevate saranno soggette comunque all'aliquota più alta. Vorrei sottolineare che il 30% è molto meno di quanto sarebbe necessario per eliminare la disparità commerciale con l'Ue. Come sapete, non verrà applicata alcuna tariffa se l'Unione Europea, o le aziende europee, decideranno di produrre direttamente negli Stati Uniti; in tal caso, faremo tutto il possibile per garantire approvazioni rapide, professionali e puntuali, in poche settimane.

L'Unione Europea potrà così accedere pienamente e senza restrizioni al mercato statunitense, senza alcuna tariffa, nell'ottica di ridurre il grande deficit commerciale. Se, per qualsiasi motivo, deciderete di aumentare le vostre tariffe in risposta, aggiungeremo l'aumento direttamente al 30% già previsto.

Queste misure sono necessarie per correggere anni di politiche e barriere commerciali europee che hanno causato enormi e insostenibili deficit commerciali a nostro svantaggio. Questo squilibrio rappresenta una seria minaccia per la nostra economia e, in effetti, per la nostra sicurezza nazionale!

Siamo desiderosi di continuare a lavorare con voi come partner commerciale per molti anni a venire. Se vorrete aprire i vostri mercati finora chiusi agli Stati Uniti ed eliminare tariffe e barriere, potremo valutare un adeguamento di queste misure. Le tariffe potranno essere modificate, sia al rialzo che al ribasso, in base al nostro rapporto futuro. Gli Stati Uniti d'America non vi deluderanno mai.

Grazie per l'attenzione a questa importante questione!

Con i migliori auguri,

Cordiali saluti.