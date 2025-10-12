Biden alle prese con la radioterapia

L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha iniziato una radioterapia per il cancro alla prostata che gli è stato diagnosticato lo scorso maggio. Lo ha reso noto ieri il suo portavoce, che ha riferito che "nell'ambito del trattamento per il cancro alla prostata, il presidente Biden al momento viene sottoposto alla radioterapia e a una cura ormonale". Le sedute di radioterapia si svolgeranno in un periodo di tempo di cinque settimane, ha detto ancora il portavoce, che ha spiegato come quello a cui è sottoposto Biden è un nuovo trattamento, rispetto alla cura ormonale. La malattia dell'ex presidente, che il prossimo mese compirà 83 anni, era stata annunciata lo scorso maggio. La diagnosi parlava di una forma aggressiva di cancro alla prostata, con metastasi alle ossa. Lo scorso settembre, Biden era stato sottoposto a un intervento per rimuovere cellule cancerogene

sulla pelle. Nonostante la complessità del quadro clinico, l'ex presidente si starebbe "trovando bene" con la terapia.

Può sorprendere noi italiani la dettagliata comunicazione sul trattamento di Biden, ma si tratta di informazioni perfettamente in linea con la tradizione dei leader politici americani di fornire informazioni molto precise sulla propria salute, soprattutto in presenza di malattie gravi, un fattore molto importante per mantenere la fiducia pubblica e per smentire voci e speculazioni. Anche Trump fa spesso riferimento ai suoi frequenti test medici, sempre a suo dire superati brillantemente.