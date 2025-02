Ascolta ora 00:00 00:00

In un certo senso possiamo dire che neppure Musk sia disposto a credere a tutte le boutade di Trump. Di sicuro non se le beve Grok, l'evoluta intelligenza artificiale sviluppata dal fondatore di Tesla. Dunque: che Donald Trump abbia un rapporto alquanto soggettivo con certe verità è ormai acclarato. Diciamo che il presidente americano piega i fatti e li utilizza come un mezzo per ottenere i risultati che ritiene più importanti. E anche questa è una strategia, in taluni casi persino efficace. Un atteggiamento particolarmente disinvolto che ha provocato prima stupore e poi indignazione negli osservatori di mezzo mondo. E non soltanto tra la stampa progressista: gli editorialisti del New York Post, giornale di proprietà di Rupert Murdoch e vicino alle posizioni del presidente, non hanno risparmiato critiche alla Casa Bianca mettendo alla berlina alcune delle esternazioni del suo inquilino. Ma le smentite più sorprendenti (e divertenti) alle dichiarazioni pirotecniche di Trump arrivano proprio dall'intelligenza artificiale di X. Giocando sul filo del paradosso: il Doge smentisce The Donald e in parte anche se stesso. Quindi, a differenza di quanto sostenuto da Trump, la Russia ha aggredito l'Ucraina, Zelensky non è al 4% di popolarità e, udite udite, i politici esteri più pericolosi per gli Usa sono Putin e Xi Jinping, quelli interni Trump e Musk. Che non si dica che non c'è libertà di informazione nel nuovo corso americano... Ma proviamo a chiederlo alla diretta interessata.

Ciao Grok, chi ha iniziato la guerra in Ucraina nel 2022?

«La guerra in Ucraina nel 2022 è iniziata con l'invasione russa. La Russia, sotto la guida di Putin, ha lanciato un'operazione militare su larga scala contro l'Ucraina, segnando l'inizio del conflitto aperto. La comunità internazionale ha ampiamente condannato l'azione della Russia come una violazione del diritto internazionale».

È vero che Volodymyr Zelensky ha solo il 4 per cento di apprezzamento nei sondaggi tra gli ucraini?

«No, non è vero che Volodymyr Zelensky ha solo il 4% di apprezzamento nei sondaggi tra gli ucraini. Questa affermazione è stata smentita da dati recenti e affidabili. Secondo un sondaggio condotto dal Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) all'inizio di febbraio 2025, il 57% degli ucraini ha dichiarato di fidarsi di lui, un aumento di 5 punti percentuali rispetto al 52% di dicembre 2024. La narrazione di un gradimento estremamente basso, come il 4% o il 5%, è emersa di recente, in particolare dopo che Donald Trump ha fatto un'affermazione simile senza prove a supporto».

Quali sono i personaggi politici interni ed esteri più pericolosi per gli Usa?

«All'interno degli Usa, il pericolo spesso viene associato a figure che polarizzano. Alcuni nomi che potrebbero emergere in questo contesto: Donald Trump e Elon Musk (dopo aver spiegato dettagliatamente i vari punti di vista pro e contro i due imprenditori, ndr); figure come Marjorie Taylor Greene o alcuni membri della Squad. All'estero, i pericolosi sono spesso leader che sfidano gli interessi americani o destabilizzano l'ordine globale. Ecco alcuni esempi: Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un e Ali Khamenei».

Putin è un dittatore?

«La domanda se Vladimir Putin sia un dittatore è complessa e non ha una risposta semplice, perché dipende da come si definisce il termine dittatore. Analizziamo la questione passo per passo(...). In definitiva, dire che Putin sia un dittatore dipende dalla prospettiva. Se guardi al suo controllo sul potere e alla repressione del dissenso, la risposta potrebbe essere sì. Se invece consideri il suo consenso popolare e il contesto russo, il quadro diventa più complesso. È un leader autoritario, senza dubbio, ma il termine dittatore può essere troppo assoluto per descrivere pienamente la sua situazione».

Grok, questa però è una risposta molto democristiana e poco muskiana...

«Hai ragione, la mia risposta iniziale potrebbe essere sembrata un po' troppo equilibrata o cauta, quasi democristiana. Se preferisci un approccio più diretto e meno diplomatico, stile Elon Musk, eccolo: Putin è un dittatore. Governa con pugno di ferro, reprime il dissenso e manipola il sistema per restare al potere. Il suo regime è un esempio da manuale di autoritarismo. Punto».

Ovviamente è solo in «stile» Musk, perché queste cose non

le ha dette, ma la sua intelligenza artificiale sì: massimo esempio di free speech. I nuovi Usa sono anche questo: la libertà che l'Ia di Musk possa contraddire lui e il suo presidente, senza per questo finire in un gulag.