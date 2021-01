L'ironia del web su Lello Ciampolillo: "Quando la cravatta...."

Chissà se Alfonso Lello Ciampolillo si è presentato al voto in Senato con la sua cravatta di ordinanza "cannabis free". Quel che è certo è che sui social il senatore pugliese non smette di essere oggetto di ironia e ilarità e il post Instagram in cui si mostra, con la lingua di fuori e la cravatta "legalize", non aiuta. Anzi, lo scatto ha già fatto il giro del web.

Il voto di fiducia al governo Conte a Palazzo Madama si è giocato sul filo dei voti e quello al fotofinish portato a favore della maggioranza dal senatore Ciampolillo finirà negli annali. La presidente Elisabetta Casellati è dovuta addirittura ricorrere al var per riammettere al voto il senatore (ex Movimento 5 Stelle), ma intanto il suo nome è in tendenza sui principaliper tutt'altre questioni. I meme fantozziani e la cannabis, principalmente.

Il senatore Lello Ciampolillo, ex Movimento 5 Stelle oggi nelle fila del gruppo misto, è passato agli onori della cronaca più per i suoi trascorsi che per il voto. Impossibile non soffermarsi sui suoi post Instagram inneggianti alla legalizzazione della cannabis terapeutica. Ma a spiccare su tutti è stato il post in cui Ciampolillo ha messo letteralmente la faccia. Lingua di fuori, occhi spiritati e cravatta "legalize" con tanto di disegno di una foglia di marijuana. " Quando la cravatta è obbligatoria #cannabisfree ", ha scritto sul suo profilo IG il senatore 48enne di Bari.