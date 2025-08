La Lombardia attrattiva tutto l'anno: è la prima regione per numero di visitatori

"La Lombardia non sta solo recuperando: oggi corre più veloce di qualsiasi altra destinazione italiana". Queste parole dell'Assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, riassumono perfettamente i dati emersi dal primo Rapporto regionale sul turismo stilato dall'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività.

Analizzando i dati, emerge che il 2024 è stato un anno molto positivo per il turismo lombardo, con quasi 21 milioni di arrivi e oltre 53 milioni di presenze, per la maggior parte provenienti dall'estero (il 67 per cento del totale). Di questi, la maggior parte è di provenienza europea ma c'è anche un costante afflusso proveniente dagli Usa. I tre aeroporti lombardi hanno registrato un incremento di 6,5 milioni di passeggeri nel 2024, con lo scalo di Malpensa che guida la classifica regionale per i voli intercontinentali, mentre Linate si è confermato leader per quelli di tipo business. A livello territoriale, le province di Como, Milano e Bergamo sono state quelle preferite dagli stranieri. La provincia lariana ha registrato quasi il 90 per cento di presenze straniere e Milano ha superato l'80 per cento.

Le prime evidenze riferite al 2025 migliorano sensibilmente i dati dello scorso anno, perché nei primi cinque mesi si contano 19,7 milioni di presenze (+6,2% sul 2024) e per l'estate si stimano più di 25 milioni di pernottamenti, di cui 74,7% stranieri. Un trend confermato anche dai transiti negli aeroporti nei primi 5 mesi del 2025, che sono aumentati in ogni singolo mese, tra il 3% e l'8%. Si tratta di un afflusso imponente reso possibile anche dal lavoro svolto sul territorio dagli operatori del turismo: nel 2024, il numero di strutture ricettive ha superato le 60.800 unità e la crescita è molto evidente nel settore extra-alberghiero, dove si registra un +10,6 per cento nel 2025 rispetto all'anno precedente.

A differenza di altre destinazioni, il turismo in Lombardia non si concentra solo nei periodi di alta stagione, perché il basso indice di stagionalità (0,29 rispetto allo 0,56 nazionale) conferma che la regione è capace di attrarre visitatori durante tutto l'anno grazie a un'offerta che spazia dai laghi alle città d'arte, fino alla montagna. Quest'estate, nonostante il clima di incertezza causato da tematiche internazionali che frenano i consumi, sta procedendo con ottimi risultati di occupazione delle strutture ricettive, che registrano occupazioni medie sopra l'80%.

Alcune di queste, come il Lario e il Garda, sono vicine al tutto esaurito. Una tendenza che sembra confermarsi anche a settembre, che sta diventando uno dei mesi preferiti per il turismo in Lombardia. Ma quantità in Lombardia è anche sinonimo di qualità, perché il sentiment on line nel 2024 ha raggiunto un punteggio medio di 84,4 su 100, con un punte ancora più alte per le zone lacustri e montane: i turisti elogiano in particolare l'attrattività del territorio, la qualità delle sue strutture e l'eccellenza enogastronomica.

"Questi numeri confermano una Lombardia policentrica: le località lacustri e montane bilanciano i grandi flussi urbani, dimostrando che l'intera regione è competitiva sulla scena internazionale", ha spiegato l'assessore Mazzali, "il nostro obiettivo è trasformare la crescita quantitativa in sviluppo qualitativo e sostenibile. Vogliamo che ogni turista diventi ambasciatore della Lombardia, portando con sé un'esperienza autentica e indimenticabile".