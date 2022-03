L'Onu in campo. "Un cessate il fuoco per dare aiuti"

L'Onu ha lanciato un'iniziativa per il cessate il fuoco. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto a Martin Griffiths, il coordinatore del lavoro umanitario in tutto il mondo, «di esplorare immediatamente con le parti coinvolte nel conflitto possibili accordi per un cessate il fuoco umanitario in Ucraina». «Cerchiamo di essere chiari, la soluzione a questa tragedia è politica - ha spiegato Guteress -. Faccio appello ad un cessate il fuoco umanitario immediato per consentire il progresso di seri negoziati politici, volti a raggiungere un accordo di pace basato sui principi della Carta Onu». Il segretario generale Onu ha poi precisato che «la cessazione delle ostilità consentirà la consegna degli aiuti umanitari essenziali e consentirà ai civili di muoversi in sicurezza, salverà vite e proteggerà i civili».

«Spero che un cessate il fuoco aiuterà anche ad affrontare le conseguenze globali di questa guerra, che rischiano di aggravare la profonda crisi della fame in molti Paesi in via di sviluppo i quali già non dispongono di spazio fiscale per investire nella ripresa dalla pandemia e che ora devono far fronte all'aumento dei costi alimentari ed energetici», ha detto, ribadendo che le Nazioni Unite stanno facendo tutto il possibile per sostenere le persone le cui vite sono state sconvolte dalla guerra. «Nell'ultimo mese - ha concluso - oltre al sostegno ai paesi di accoglienza dei rifugiati le nostre agenzie umanitarie e i loro partner hanno raggiunto quasi 900mila persone, con cibo, riparo, coperte, medicine, acqua e forniture per l'igiene».