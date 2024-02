Macron-Le Pen lite sul ricordo del partigiano

È scontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e la leader francese di estrema destra Marine Le Pen. Motivo del contendere questa volta, la richiesta del presidente alla Le Pen di stare lontana da una cerimonia per onorare Missak Manouchian, eroe della resistenza della Seconda Guerra Mondiale. Entrerà nel Panthéon di Parigi, il mausoleo di venerate figure storiche, più alta onorificenza postuma del paese. Macron ha affermato di essere «personalmente contrario» ai rappresentanti dell'estrema destra presenti alla cerimonia dopo che la settimana scorsa i leader del movimento avevano accettato la richiesta della famiglia dell'ex ministro Robert Badinter di non partecipare a un evento in onore dell'uomo che ha abolito la pena di morte in Francia. «Lo spirito di decenza e il rispetto per la storia dovrebbero obbligarli a fare una scelta. I gruppi di estrema destra farebbero bene a non essere presenti, data la natura della lotta di Manouchian», ha detto Macron. Manouchian fuggì in Francia dal genocidio armeno quando aveva nove anni. Comunista, dopo lo scoppio della guerra guidò un piccolo gruppo di combattenti della resistenza straniera per sfidare le forze naziste che occupavano la Francia. Nel 1943 fu catturato e condannati a morte per fucilazione il 21 febbraio 1944. Jean-Pierre Sakoun, presidente della commissione responsabile dell'ingresso di Manouchian al Pantheon, ha detto che la presenza del partito di Le Pen «non è un piacere ma come partito parlamentare ha il diritto di essere presente».