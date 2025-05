Meloni ponte tra Usa e Ue fa lievitare i consensi per il governo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'opinione pubblica è un grande punto di riferimento per chi scrive informazioni riguardanti il nostro Paese. Nel caso di questa settimana noi abbiamo esaminato cosa pensa la gente sugli interventi internazionali che ha sviluppato la nostra presidente del Consiglio. Il giudizio che ne possiamo trarre è che gli italiani mostrano una certa attenzione e questo ovviamente è un dato positivo. Sembra quasi che la delega data dall'insieme degli italiani a Giorgia Meloni si autoconfermi attraverso le azioni della stessa.

Negli ultimi giorni l'evento che ha colpito di più l'opinione pubblica è senza dubbio il conflitto in Israele con la crisi in Medioriente e la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin per quanto concerne il conflitto tra Russia e Ucraina. Infine, il 4% degli italiani indica come evento della settimana l'incontro tra la premier Giorgia Meloni, il senatore USA J. D. Vance e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. A proposito di questo incontro il giudizio che ne possiamo trarre è che la figura-ponte di Giorgia Meloni, oltre ad aumentarne il peso politico, rafforza il ruolo dell'Italia e la collaborazione con gli altri membri dell'Europa. In particolare, l'opinione è che sia stato un buon incontro soprattutto per la posizione strategica che ha assunto l'Italia. Poche, infatti, le dissonanze politiche.

Il centrodestra risulta essere molto favorevole al concetto di Italia come ponte tra Europa e Stati Uniti e considera Meloni l'artefice di questo ponte. In ogni caso, secondo gli italiani, l'Europa oggi non è totalmente indipendente: è più vicina all'essere influenzata dagli Usa come luogo in cui si decidono le sorti del mondo e in cui trovare uno spazio per affrontare i propri problemi politici e sociali.

Il nostro sondaggio conferma la salita della premier che è tendenzialmente avvenuta nel corso degli ultimi due anni. Il governo Meloni, che a gennaio del 2024 aveva un indice di fiducia del 37%, in questo preciso momento è salito di un punto rispetto alla settimana precedente, arrivando al 41%. Anche la presidente del Consiglio Meloni, si è rafforzata e per quanto riguarda gli altri protagonisti possiamo dire che ciascuno è rimasto al suo posto in quanto ciò che conta per gli italiani è in linea di principio chi è al potere.

In definitiva, nei confronti del nostro governo, noi italiani ci troviamo in una situazione di stabilità tendente al positivo.

Le azioni pubbliche del governo, quindi, sono interpretate come una naturale conseguenza di un'attività che attraverso i due anni e mezzo di legislatura vissuti insieme tendono a conservare e migliorare l'immagine dell'Italia nel mondo.