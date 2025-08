La moda del reggi-mento alla Kardashian. L'ennesima invenzione totalmente inutile

"Cosa è successo a Anthony Hopkins?" mi sono chiesto guardando il video che aveva postato su Instagram. Credevo avesse subito un'operazione alla testa. Tuttavia Hopkins non c'entrava niente, ho capito dopo che era ironico, leggendo i commenti. Cento ne pensano e cento ne fanno, e questa volta le Kardashian hanno inventato un'altra nuova cosa di cui non sentivamo il bisogno: la guaina facciale. Tecnicamente si chiama Seamless Sculpt Face Wrap (preoccupato per Hopkins mi sono documentato bene), in sostanza è una museruola al collagene, venduta a 62 euro, con un solo scopo: stringerti la faccia finché ti convinci che stai facendo qualcosa per te stesso, per tornare giovane, o per non invecchiare mai. Incredibile, già andata sold out. Perché? Perché l'hanno fatta loro, le sorelle Kardashian, ovvio.

In ogni caso l'oggetto in questione non è altro che una striscia di tessuto marrone che si chiude con velcro dietro la testa e ti fascia mento e mascella come se stessi per essere operato o arrestato, e viene promossa come "face shapewear", quindi come una sorta di reggiseno per la mandibola, il quale però non regge niente, non scolpisce nulla e soprattutto non serve a un cavolo, se non a far parlare di sé su TikTok e abbindolare chi se lo merita. È un prodotto cinese a tutti gli effetti, nel senso della classica "cinesata" che trovi a 4 euro su AliExpress, però con il logo Skims sopra e 58 euro in più.

Sembra il bendaggio post-operatorio di chi è appena uscito da un lifting (o anche da un frontale con un TIR), e è perfetto per postare selfie in cui sembri tutto stirato (e molti lo postano direttamente con la fasciatura, fa più chic o non fa effetto quando la togli). Ecco perché Anthony Hopkins, ironicamente, ha postato il suddetto video con la maschera Kardashian dicendo, in perfetto stile Hannibal Lecter: "Mi sento vent'anni più giovane! Sono pronto all'azione o a un pisolino". Meno male che Anthony sta bene e non ha perso il senso dell'umorismo. Eppure, oh, questa cavolata l'hanno comprata, hanno applaudito e ci si sono fasciati la faccia e la testa. Non importa se i medici hanno avvertito che il collagene non fa nulla sulla pelle se ci cuci e cucini sopra dei filati, e può causare irritazioni cutanee, e gonfiore da ristagno linfatico, e indebolimento muscolare, e perfino compromissione del flusso sanguigno (anche perché 'sta roba uno se la dovrebbe tenere tutta la notte).

Fatto sta che viviamo nell'epoca della viralità, e è diventato virale postarsi come un prosciutto glam in terapia intensiva.

Tuttavia il problema non è chi vende cinesate di lusso, piuttosto chi ci crede. Intanto le Kardashian incassano. In fondo non vendono maschere, vendono un'illusione ben confezionata. E chi ci casca non si fascia la faccia, si fascia il cervello senza averlo mai usato davvero.