Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca giudiziaria

Il movente che fa comodo

Quale era la terribile verità che Chiara aveva scoperchiato? Tanto da provocare la reazione, furibonda, di Sempio e del gruppo virtuale e mai esplicitato degli assassini

Il movente che fa comodo
00:00 00:00

È un giallo senza fine. Ma ad ogni puntata cambia la trama. E al centro dei sospetti c'è sempre lui, Andrea Sempio, l'indagato buono per ogni ipotesi maligna. Dicono che Alberto Stasi sia stato condannato senza movente - in effetti mai codificato ma rintracciabile forse nel computer di Alberto e nella foresta di foto pornografiche - ma non è nulla al confronto di quel che sta accadendo a colui che, secondo una vasta porzione dell'opinione pubblica, dovrebbe stare al suo posto. Ovvero, in cella. L'estate è trascorsa in un girotondo frenetico di immagini che ruotavano intorno al santuario delle Bozzole. Ricordate? Don Gregorio, segreti & misteri, un ricatto indicibile, la miccia del delitto. Una storia complicata da una serie inspiegabile di suicidi: qualcuno conosceva Chiara, altri erano legati a Sempio, tutti c'entravano con il delitto di Garlasco, anche se nessuno sapeva spiegare quel link. Così per settimane, esplorando e amplificando lo scandalo scoppiato alle Bozzole, però nel 2014, sette anni dopo la morte di Chiara. Ma le date si possono anche risistemare, se questo è necessario per far funzionare l'intrigo. Solo che a furia di perfezionare il copione, ci si è smarriti in quel labirinto di incroci in cui però non era passato nessuno. Quale era la terribile verità che Chiara aveva scoperchiato? Tanto da provocare la reazione, furibonda, di Sempio e del gruppo virtuale e mai esplicitato degli assassini. Andrea, più uno o due complici, un uomo e probabilmente una donna. Ora lo scenario è mutato e si è semplificato. Chiara non aveva afferrato i fili di qualcosa che non avrebbe dovuto toccare, ma semmai aveva girato con il fidanzato alcuni filmini intimi. E quelle pellicole erano arrivate, attraverso il fratello di Chiara, Marco, fino a Sempio accendendo le sue passioni morbose e insane.

Niente giri barocchi nelle penombra di frequentazioni oblique ed equivoche, ma pulsioni irrefrenabili e oscure come talvolta è la vita. Una prospettiva meno sofisticata, ma il dito punta sempre e solo lui: Andrea Sempio. Anche Marco viene spinto, senza rispetto, dentro la cornice di quel racconto noir. Le sorprese, forse, non sono finite.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica