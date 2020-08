È guerra tra Sicilia e governo: "Suoneremo le nostre campane"

Continua il durissimo confronto fra Nello Musumeci ed il governo, messo a durissima prova dal presidente della Regione Sicilia che, per tutelare la salute dei propri cittadini e degli stessi extracomunitari assembrati sull'isola, ha deciso di chiudere gli hotspot e di traferire i migranti altrove. I richiami piccati e le minacce di ricorso da parte dell'esecutivo non hanno fino ad ora sortito alcun effetto: il governatore non ha ceduto di un millimetro. La maggioranza giallorossa sarebbe quindi pronta ad impugnare l'ordinanza di Musumeci, reo, a detta di uno stizzito ministero dell'Interno, di aver preso delle decisioni senza averne l'autorità.

Intervenuto alla trasmissione "Omnibus" in onda su La7, il presidente della Regione Sicilia ha ribadito ancora una volta di non aver alcuna intenzione di fare un passo indietro. Anzi. Ha addirittura lanciato il guanto di sfida: "Il ministero dell'Interno vorrebbe impugnare la mia ordinanza? Perché non lo ha fatto entro le 48 ore, come era giusto fare? Perché sta perdendo tanto tempo? Lo faccia. Hanno sentito il parere dell'Avvocatura dello Stato? Anche noi abbiamo sentito diversi costituzionalisti. Loro faranno sentire loro trombe, noi suoneremo le nostre campane".

In effetti, per quanto il governo abbia subito fatto la voce grossa, al momento nulla di concreto è stato ancora fatto. Musumeci, invece, sta tirando dritto per la propria strada: ecco il perché della sua diffida inoltrata ieri alle autorità competenti. "Essendo io un organo dello Stato chiedo a un altro organo dello Stato, le Prefetture, perché non abbiano dato seguito alla mia ordinanza, come fatto invece nei mesi precedenti. Io ho fatto decine di ordinanze tutte rispettate dalle Prefetture. Senza risposte saremmo di fronte a una grave omissione da parte delle Prefetture e del ministero dell'Interno" , ha spiegato il governatore. Si è trattato, in ogni caso, di una sconfitta. "È la sconfitta della buona politica: le istituzioni devono dialogare, interloquire. È la politica che deve trovare le soluzioni e, per trovarle, serve il dialogo" , ha ammesso Musumeci. "Se da Roma ci si chiude a riccio, si risponde con i silenzi o con frasi di occasione, con superficialità e qualche volta persino con arroganza, è chiaro che si ricorre a un altro potere dello Stato, la magistratura, cosa che avrei sempre voluto evitare, anche in questa occasione. Sto esercitando il mio legittimo diritto".

Ancora una volta, il presidente della Regione Sicilia ha spiegato le ragioni della sua presa di posizione. "Impronto la mia azione a un grande rispetto istituzionale. Assumo la consapevolezza della responsabilità di rappresentare la più grande regione d'Italia che non ce la fa più a subire l'indifferenza del governo, vorrei dire persino la penalizzazione del governo centrale. Dal primo gennaio abbiamo ricevuto oltre 17 mila migranti sulle nostre coste. Ma come si fa a non intervenire, a mettere il prosciutto davanti agli occhi, come si fa a non guardare come questi disperanti vengono ammassati come se fossero bestiame? La Sicilia da 9 anni subisce questo continuo stillicidio. Se in condizioni di epidemia sono chiamato a tutelare la salute di chi sta sul territorio regionale, non devo pensare solo ai siciliani o ai turisti ma anche a chi viene da altri paesi in una condizione di debilitazione". Ed eccolo qui il nocciolo della questione, quello che sfugge ai "buonisti". "Dovrei avere dalla mia parte tutta quella cultura che si batte per i diritti umani" , ha infatti aggiunto Musumeci. "Che dentro gli hotspot ci siano persone chiamate migranti o che ci siano artigiani conta poco. È importante il contenitore non il contenuto. Per me la soluzione sarebbe che l'Europa iniziasse a spendere nei Paesi di origine. Perchè questo scontro istituzionale nei confronti di un presidente di Regione che finora ha avuto un comportamento improntato al grande spirito di collaborazione? Stiamo solo dicendo di prendere atto che questi hotspot, questi centri di accoglienza sono inadeguati e inadatti in una condizione di epidemia. In queste condizioni sono io dalla parte del torto che sollevo un problema serio?".

Basta, poi, parlare di propaganda. Musumeci ha ancora una volta ricordato di non trovarsi in campagna elettorale: di quali condizionamenti starebbero parlando coloro che oggi lo criticano? "Sono una persona seria e nella mia storia politica non c'è mai stato un solo tentativo di speculazione. Sono convintissimo che il problema non sia l'equazione migranti uguale Covid-19, sarei un disonesto se dicessi una cosa del genere" , ha detto il governatore nel corso della trasmissione "Omnibus". In ogni caso, i numeri parlano chiaro. Non si può negare il problema: "Sui positivi che abbiamo oggi in Sicilia abbiamo un terzo di migranti. Molto spesso non vengono intercettati all'inizio. Il problema è che se chiedo il rispetto delle norme alla popolazione indigena o ai turisti, come faccio a non chiederlo ai migranti?".