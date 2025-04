Lo sfogo dei Poggi: "Il colpevole è Stasi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Per i genitori di Chiara Poggi l'assassino della figlia è Alberto Stasi, che per il delitto commesso a Garlasco nel 2007 ha quasi finito di scontare una condanna a 16 anni. Altri colpevoli non ce ne sono. Lo hanno sempre sostenuto. E ora che la Procura di Pavia ha nuovamente indagato Andrea Sempio, l'amico del fratello di Chiara, i loro avvocati - Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna - lo ribadiscono in una memoria depositata al gip in vista dell'incidente probatorio per confrontare il dna di Sempio con quello sui frammenti delle unghie di Chiara. Un documento in cui condannano il tentativo di cercare «con ogni mezzo, un responsabile alternativo» da dare «in pasto al circuito mediatico». Quella che i legali definiscono una generica evocazione di una «compatibilità» del profilo oggetto delle nuove analisi con quello di Sempio, «non modifica in alcun modo il quadro probatorio, a maggior ragione in assenza di qualsiasi contatto fra l'assassino e le unghie della vittima. Insomma, i Poggi non vogliono sentire parlare di piste alternative e nella memoria parlano della «sorprendente» apertura di un terzo procedimento nei confronti di Sempio sulla base di elementi probatori introdotti dalla difesa di Stasi. Il riferimento è all'ormai nota consulenza sul Dna e a un'altra sull'impronta di scarpe sul tappetino del bagno, che hanno dato impulso alle nuove indagini sul 37enne, la cui posizione è già stata archiviata.

Ricordando tutti i dati probatori, certificati nelle sentenze definitive, che hanno portato alla condanna di Stasi, i legali dei Poggi lamentano la «reiterazione e la diffusione mediatica di ipotesi e di suggestioni del tutto prive di fondamento». La bicicletta, il sangue, i pedali e le bugie sul ritrovamento del corpo di Chiara provano invece la colpevolezza di Stasi «oltre ogni ragionevole dubbio».