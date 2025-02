Da oggi in Italia il libro di Caroline. "E ho smesso di chiamarti papà". Così racconta l'orrore in famiglia

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa sera alle 18.30, al Teatro Franco Parenti di Milano, Caroline Darian, la figlia di Gisèle Pelicot, presenterà il suo libro «E ho smesso di chiamarti papà» (Utet editori, 213 pagine, 19 euro) in dialogo con Daria Bignardi. Nel volume, Caroline ripercorre l'atroce vicenda della sua famiglia e il processo, che si è chiuso il 19 dicembre 2024 in Francia, che per mesi ha dominato le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Secondo la sentenza, Gisèle Pelicot, è stata per almeno dieci anni vittima del marito Dominique, che le serviva di nascosto cocktail di farmaci per poi abusare di lei, documentando il tutto con video e foto. Non solo: Dominique apriva la porta di casa a estranei, oltre cinquanta, adescati su internet e offriva loro ogni volta il corpo inerme e addormentato della moglie. Tutti i media hanno raccontato questa storia tremenda ma questo libro la riferisce dall'interno, perché l'ha scritto Caroline, l'unica femmina fra i tre figli della coppia. «Il trauma», racconta Caroline, «si espande in ogni direzione come un'onda d'urto», e colpisce tutto e tutti: nell'inferno di interrogatori e prove da verificare, nell'incubo di scoprire la verità sul padre, spuntano nuove immagini che ritraggono le due nuore, riprese di nascosto, e persino alcune foto di Caroline.

Sorge il dubbio più atroce: forse suo padre ha drogato e violentato anche lei? Tra le pagine di questa «cronaca di orrore e sopravvivenza» spuntano anche i ricordi di un'altra vita, quando Dominique era un padre come tanti, Caroline era una bambina, e tutto sembrava normale...