Ora Conte si inventa una scusa: "Non volevo essere d'intralcio"

Ha scatenato non poche polemiche la visita del premier Giuseppe Conte in Lombardia. Sono passati due mesi dallo scoppio dell'emergenza coronavirus in regione e solo ora il Presidente del Consiglio ha deciso di recarsi sul territorio. Una scelta criticata fortemente dalle autorità, ma non solo. " Quando la Lombardia contava oltre 500 morti al giorno e non bastavano i letti negli ospedali non si è fatto vedere ", ha tuonato il leghista Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato. " Il suo arrivo è fuori tempo massimo. Si tratta di una passerella non solo inutile, ma quasi offensiva ", ha affermato Viviana Beccalossi, bresciana e presidente del Gruppo misto nel consiglio della Lombardia. Stesse parole arrivano dai sindaci leghisti dei territori bergamaschi e bresciani duramente colpiti dall'emergenza Covid-19: " Siamo delusi e sconcertati, ancora una volta il governo mostra indifferenza e poca considerazione per i comuni più colpiti dal Covid. Ci hanno lasciato soli nella gestione dell'emergenza e continuano a farlo anche ora. Abbiamo appreso dalle agenzie di stampa che il premier verrà stasera a Bergamo e Brescia e non siamo nemmeno stati avvisati. Ancora una volta nessuna considerazione per i territori: a noi le passerelle non servono ". Tanta la rabbia.

E così, per cercare di spegnere le polemiche, il premier Conte ha provato a giustificarsi. " Non sono venuto prima perché nella fase più acuta la mia presenza avrebbe potuto essere addirittura di intralcio, ma nella prima occasione utile era già nei proponimenti di venire ", ha affermato arrivando in Prefettura a Milano, dove incontrerà, tra gli altri, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il neo presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Poi ha aggiunto: " Sarò a Milano, a Brescia, a Bergamo e se riesco già stasera a Codogno e Lodi. Poi non posso dimenticare Piacenza. Ritornerò presto perché adesso do meno fastidio agli operatori che stanno operando nell'emergenza ".