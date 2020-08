Migranti, Musumeci tira dritto: "Usano magistrati compiacenti"

Nello Musumeci non si arrende e continua a portare avanti il suo obiettivo di vuotare gli hotspot e chiudere momentaneamente i porti della Sicilia. Lo scopo è preservare la salute pubblica in un momento di pandemia. Attualmente la sua ordinanza è sospesa per la pronuncia del Tar della Sicilia, che si è espresso dopo il ricorso presentato da Roma. Le misure proposte da Musumeci, secondo il tribunale, " involvono e impattano in modo decisivo sull'organizzazione e la gestione del fenomeno migratorio nel territorio italiano, che rientra pacificamente nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato ". Il governatore della Regione Siciliana però non si arrende e può ricorrere all'articolo 31 dello Statuto regionale, secondo il quale " al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale ".

Nello Musumeci è tornato a parlare in queste ore in un video diffuso sui social. Il poche parole, dichiara di non voler arretrare di un passo nella sua decisione. È bene specificarlo, attualmente l'ordinanza risulta solo sospesa in attesa di una pronunciazione definitiva, e non annullata. Nel suo video, Nello Musumeci getta delle ombre sull'operato del magistrato che ha impugnato l'ordinanza al Tar. "", dice Nello Musumeci ribadendo di voler proseguire nella sua azione. "", ribadisce il governatore della Regione Siciliana nel suo intervento, specificando che la sua azione sia stata fatta anche a tutela dei migranti sull'isola.

", accusa il Presidente che rivendica con orgoglio di aver denunciato un sistema sbagliato di gestione, davanti al quale "". È a questo punto che arriva l'accusa più dura da parte di Nello Musumeci contro il governo, che "". Il governatore della Regione Siciliana sente l'appoggio del popolo della sua terra, dei cittadini che hanno il coraggio delle loro scelte e va avanti. "", ha concluso Nello Musumeci, in pieno dissenso col governo centrale.