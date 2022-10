A Palazzo Chigi la prima donna. I vice sono Tajani e Salvini. L’Economia va a Giorgetti, il prefetto Piantedosi al Viminale

Premier - Giorgia Meloni

Romana, 45 anni. Figlia di un sardo, Francesco, e di una siciliana, Anna, viene cresciuta dalla madre perché il padre lascia la famiglia quando lei è molto piccola. All’età di tre anni si trasferisce nel popolare quartiere della Garbatella, dove consegue la maturità linguistica e inizia la sua attività politica. A 15 anni aderisce al Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile dell’Msi per la quale inventerà il festival Atreju, dal nome del protegonista di La Storia Infinita di Michael Ende. Nel 2006 entra alla Camera, più giovane deputata della legislatura con 29 anni. È da subito anche vicepresidente di Montecitorio. Nel 2008 diventa la più giovane ministra della storia della Repubblica guidando il dicastero della Gioventù. Lascia il Pdl a fine 2012 e fonda Fratelli d’Italia. Negli ultimi anni è protagonista dell’irresistibile ascesa del partito, che guida in nove anni dall’1,9 per cento alla Camera al 26,0. Giornalista professionista, cattolica, è madre di Ginevra, che ha avuto dal giornalista Andrea Giambruno.

Esteri - Antonio Tajani

Romano, 69 anni, è vicepresidente e coordinatore unico di Forza Italia. È stato presidente del parlamento europeo tra il gennaio 2017 e il luglio 2019. re. Giornalista professionista, ha diretto la redazione romana del Giornale. È sposato e ha due figli.

Infrastrutture - Matteo Salvini

Milanese, 49 anni, è dal 1990 iscritto alla Lega, di cui ha «scalato» la gerarchia partendo dal ruolo di consigliere comunale a Milano e arrivando a esserne il segretario generale nel dicembre 2013. È stato ministro dell’Interno e vicepremier nel governo Conte.

Pubblica amministrazione - Paolo Zangrillo

Genovese, 61 anni, è il fratello minore di Alberto, presidente del Genoa e medico personale di Silvio Berlusconi. Laureato in Giurisprudenza, è un manager che ha lavorato in diverse grandi aziende. Dal 2019 è coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte.

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio - Alfredo Mantovano

Leccese, 64 anni. Magistrato e giornalista pubblicista (dirige L-Jus, il semestrale del centro studi Livatino), inizia la sua carriera prima come pretore presso il Tribunale di Ginosa, poi come giudice penale al Tribunale di Lecce e prosegue come Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nel 1995. Dal 2013 è consigliere della IV sezione penale della Corte di appello di Roma e dal 2018 è consigliere di sezione penale alla Corte di Cassazione. Fa il suo ingresso in politica nel 1996, quando viene eletto alla Camera nella fila di Alleanza Nazionale. È stato sottosegretario all’Interno nei governo Berlusconi II, III e IV fino al marzo 2011, quando si dimise all’improvviso in disaccordo con la gestione del dossier immigrazione. Vedovo da pochi mesi e con tre figli, è profondamente cattolico: è presidente della sezione italiana della fondazione pontifica Aiuto alla Chiesa.

Economia - Giancarlo Giorgetti

Varesotto di Cazzago Brabbia, di cui è stato anche sindaco, ha 55 anni. Figlio di un pescatore e di un’operaia, laureato in Economia aziendale, è stato segretario della Lega nel 2002-2012. Nel governo Draghi era ministro allo Sviluppo economico

Interno - Matteo Piantedosi

Napoletano, 59 anni, è l’attuale prefetto di Roma. È sposato e ha due figlie. Laureato in Giurisprudenza, nel 2018 fu nominato capo di gabinetto del ministro degli Interni Matteo Salvini, con cui scrisse i «decreti sicurezza» che ostacolarono gli sbarchi dei migrant

Giustizia - Carlo Nordio

Trevigiano, 75 anni, è un magistrato in pensione. Durante la sua carriera si è occupato dell’inchiesta sulla colonna veneta delle Brigate Rosse, sul MOSE di Venezia, sulle cooperative rosse. È autore di numerosi libri sulla giustizia ed è nel cda della fondazione Luigi Einaudi

Sviluppo Economico - Adolfo Urso

Nato a Padova, 65 anni, è cresciuto a Roma dove si è laureato in Sociologia. Giornalista professionista, è stato eletto per la prima volta alla Camera nel 1996 con Alleanza Nazionale. Dal 2021 è presidente del Copasir, che opera il controllo parlamentare sui servizi segreti

Famiglia - Eugenia Roccella

Bolognese, 68 anni, ha iniziato tra i radicali per poi approdare nell’ala cattolica del Pdl. È giornalista

Turismo - Daniela Santanchè

Cuneese, 61 anni, è un’imprenditrice nell’editoria, nella pubblicità e nelle pr. È stata in An, in Forza Italia e ora in FdI

Affari regionali - Roberto Calderoli

Bergamasco, 66 anni, laureato in Medicina, è un leghista della prima ora. È stato due volte ministro e vicepresidente del Senato

Difesa - Guido Crosetto

Cuneese, 59 anni, figlio di industriali metalmeccanici, iniziò sua attività politica nella Democrazia Cristiana. Sindaco di Marene (Cuneo) dal 1990 al 2004, fu eletto per la prima volta alla Camera nel 2001 nella fila di Forza Italia. Dal 2012 milita in Fratelli d’Italia

Salute - Orazio Schillaci

Romano, 56 anni. Specializzato in medicina nucleare all’università La Sapienza di Roma, è rettore dal 2019 dell’ateneo Roma Tre. Ha fatto parte del comitato scientifico dell’Iss che ha affiancato il ministero nelle decisioni chiave nella pandemia

Riforme - Maria Elisabetta Alberti Casellati

Rodigina, 76 anni, è figlia di un partigiano. Laureata in Giurisprudenza a Ferrara è stata avvocato matrimonialista a Padova. È entrata in politica nel 1994, eletta alla Camera con Forza Italia, di cui è un’iscritta della prima ora. È stata presidente del Senato dal 2018 al 2022

Lavoro - Marina Elvira Calderone

Sarda di Bonorva, 57 anni, ha la laurea magistrale in Gestione aziendale. È consulente del lavoro dal novembre 1994 e, dal 17 novembre 2005, è la presidente del consiglio nazionale dell’ordine. È specializzata nella gestione delle risorse umane

Cultura - Gennaro Sangiuliano

Napoletano, 60 anni, ha militato da giovane nel Msi. Giornalista, ha rivestito numerosi incarichi in Rai, dove dirige il Tg2

Sport - Andrea Abodi

Romano, 62 anni, è laureato in Economia e commercio ed è un manager sportivo. È presidente dell’Istituto per il Credito sportivo

Istruzione - Giuseppe Valditara

Milanese, 61 anni, è professore ordinario di Diritto romano all’università di Torino e a Tor Vergata a Roma. Avvocato, è iscritto all’albo presso la Corte di Appello di Milano. È presidente dell’Osservatorio inter-ateneo per la ricerca università Link ed e-Campus

Università - Anna Maria Bernini

Bolognese 59 anni, avvocato, è in parlamento dal 2008, nelle fila dapprima del Pdl e poi di Forza Italia. È stata già ministra per le politiche europee negli ultimi mesi del Berlusconi IV. È vicecoordinatrice di Forza Italia e nell’ultima legislatura capogruppo al Senato

Affari Europei - Raffaele Fitto

Pugliese di Maglie, 53 anni, ha iniziato la sua carriera politica nelle fila della Dc per poi approdare in Forza Italia. È stato già due volte ministro (Rapporti con le Regioni, 2008-10 e Regioni, 2010-11) e presidente della Regione Puglia tra il 2000 e il 2005

Agricoltura - Francesco Lollobrigida

Romano di Tivoli, 50 anni, è il cognato di Giorgia Meloni, avendone sposato la sorella Arianna. Laureato in Giurisprudenza, ha iniziato con la politica nel Fronte della Gioventù. Fondatore di FdI, ha rivestito molti incarichi politici a livello locale ed è entrato in Parlamento nel 2018

Transizione ecologica - Gilberto Pichetto Fratin

Di Veglio nel Biellese, 68 anni, è laureato in Economia e commercio. Commercialista, nel governo Draghi è stato viceministro del Mise

Mare e Sud - Sebastiano Musumeci

Siciliano di Militello in Val di Catania, 67 anni, noto come Nello, è stato presidente della Regione Sicilia dal 2017 a pochi giorni fa

Disabilità - Alessandra Locatelli

Comasca, 46 anni, educatrice e volontaria, è stata deputata della Lega dal 2018 al 2021 e ministro della Famiglia nel governo Conte

Rapporti col parlamento - Luca Ciriani

Friulano di Pordenone, 55 anni, è laureato in Lettere moderne. Un passato nell’Msi, è capogruppo di FdI al Senato