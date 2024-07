Il pompiere morto per salvare moglie e figlia. "Ci ha fatto da scudo, è il nostro supereroe"

Ascolta ora 00:00 00:00

La vittima dell'attentato contro Donald Trump è un ex capo dei vigili del fuoco, rimasto ucciso da uno dei proiettili sparati dall'attentatore nella folle giornata di Butler. Corey Comperatore, 50 anni, italoamericano, era stato capo dei vigili del fuoco a Buffalo Township, una borgata della stessa contea di Butler, in Pennsylvania. Secondo quanto raccontato dai familiari della vittima, l'uomo è morto subito dopo aver gettato a terra la moglie e la figlia, che erano al comizio con lui, per proteggerle dopo aver sentito i primi spari durante il comizio.

«L'odio per un uomo ha tolto la vita all'uomo che amavamo di più. Aveva ancora tanta voglia di vivere, questo sembra un terribile incubo, ma sappiamo che è la nostra dolorosa realtà», ha commentato il fratello maggiore. «Il miglior padre che una ragazza possa mai desiderare. Ci amava al punto da prendere una pallottola per noi, non voglio altro che piangerlo e dirgli grazie», ha detto la figlia Allyson. «Era un supereroe della vita reale che ci proteggeva. È morto come l'eroe che è sempre stato - ha scritto su Facebook la moglie Helen - Quello che doveva essere un giorno così emozionante per mio marito, in particolare, si è trasformato in un incubo per la nostra famiglia. Quello che le mie preziose ragazze hanno dovuto vedere è imperdonabile».

«Corey Comperatore, un pompiere e un grande papà è morto come un eroe cercando di proteggere la sua famiglia» ha detto il Governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, sottolineando come tutta la comunità sia sotto choc: «Siamo grati che l'ex presidente Trump sia al sicuro ma la nostra comunità è stata colpita duramente», ha detto, confermando come nell'attentato siano state colpire tre persone.

Oltre alla vittima, un'altra è stata ferita in maniera lieve mentre un'altra sarebbe invece in ospedale in condizioni critiche. Sul web sono già stati raccolti fondi per oltre un milione di dollari a favore delle vittime dell'attacco di Butler.