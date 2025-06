Presunta figlia dello Zar a Parigi con gli artisti schierati contro la guerra

Ascolta ora 00:00 00:00

Elizaveta Krivonogikh, presunta figlia del presidente russo Vladimir Putin, oggi 22enne, lavorerebbe come manager presso due gallerie d'arte parigine note per l'esposizione di opere contro la guerra. Lo scrive Meduza citando l'artista russa Nastya Rodionova fuggita in Francia dove ha ottenuto asilo politico nel 2022, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Rodionova ha affermato di aver sentito «una voce» secondo cui Krivonogikh, che sarebbe la terzogenita del leader del Cremlino, lavora allo Studio Albatros e alla L Galerie, due gallerie d'arte parigine gestite dall'Associazione L, dove hanno esposto artisti russi e ucraini contrari alla guerra. Secondo Rodionova, una sua amica artista ha confermato di conoscere la direttrice di questi spazi, una giovane donna di nome «Liza», la cui descrizione corrispondeva a quella di Krivonogikh.

In passato, il canale televisivo ucraino Tns aveva parlato di un impiego nella moda e di un lavoro come deejay, anche se non era chiaro se si trattasse solamente di un hobby. Di certo la giovane è un'amante di arte e creatività in tutte le loro declinazioni. Già nel 2021 il quotidiano The Moscow Times aveva raccontato di una serata in un centro culturale vicino alla sinistra progressista di Mosca, il Rovesnik, dove la giovane si era esibita come dj.

All'epoca la notizia era stata accolta in patria con feroci critiche da parte di ogni schieramento politico. Da quel momento, della ragazza si sono perse le tracce fino al nuovo «avvistamento» parigino. A tradirla sarebbero stati alcuni biglietti aerei prenotati a suo nome.