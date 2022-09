Prodi torna ad attaccare: "Con le promesse del centrodestra..."

Romano Prodi torna in televisione ed ecco il solito attacco-lezione al centrodestra. Ospite di Otto e mezzo, l'ex primo ministro e volto di spicco del mondo Pd ha detto la sua sulle imminenti elezioni: il giudizio sulla coalizione formata da FdI, Forza Italia e Lega è ovviamente negativo. "Se si mettono insieme le promesse elettorali di Salvini, Meloni e Berlusconi si fa un debito infinito ", il giudizio del dem: "Ma sono solo promesse elettorali, io non ci credo..." .

Tanti i temi sul tavolo di Lilli Gruber, non poteva mancare una riflessione sull'Ungheria. "Lì le elezioni sono state libere, nessuno lo mette in dubbio, ma il problema sono i comportamenti sulla giustizia e sui diritti" , l'esordio di Prodi: "Mi preoccupa che l'Italia, schierandosi con Orban, possa essere emarginata. Perchè in Europa siamo sempre stati in coloro che contribuivano alle decisioni, e di contrarie ai nostri interessi ce ne sono state poche" , ha rivendicato, elogiando l'importanza dello spirito europeo.

Prodi tra Meloni e l'allarme democratico

Soffermandosi su Giorgia Meloni, Prodi ha ammesso di non sapere che leader sarà: a suo avviso è molto brava in campagna elettorale, ma "abbiamo già visto persone brave in campagna elettorale ma non altrettanto sui tavoli internazionali" . L'83enne ha colto la palla al balzo per tornare sul presunto rischio democratico: "All'estero c'è più un'aspettativa preoccupata, l'ho notato. Una forte preoccupazione, come fu per il caso austriaco. Poi è tutto da vedere se si tramuta in allarme democratico o meno. Ma io ho più paura del rischio di emarginazione e di conseguenza di una flessione della nostra capacità di contrattazione in ambito europeo" .

"Sì, voterò Casini"