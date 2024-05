Rafah, colpita auto dell'Onu. Israele: "La guerra continua"

«È la guerra più giusta che lo Stato d'Israele abbia mai conosciuto». Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant parla di Gaza prima che il mondo si indigni di nuovo perché a Rafah, dove i combattimenti imperversano, è stato colpito un convoglio delle Nazioni Unite. Almeno un dipendente Onu è stato ucciso e un secondo sarebbe grave, morto anche lui per Hamas, che parla di un uomo e una donna uccisi. «È una guerra senza scelta, una guerra che plasmerà le nostre vite per i decenni a venire», aggiunge il ministro Gallant. Benjamin Netanyahu è manicheo: «O noi o i mostri di Hamas - dice il capo del governo israeliano - Raggiungeremo la vittoria riportando a casa tutti i nostri ostaggi»; «La nostra guerra d'indipendenza non è ancora finita», promette «Bibi» dal monte Herzl di Gerusalemme, il cimitero militare dove si è recato nel Giorno del ricordo dei soldati caduti in guerra e per terrorismo, Yom HaZikaron.

Anche in un momento di unità come è stato quello di ieri per Israele, sia Netanyahu che alcuni ministri stato stati contestati durante le cerimonie. Il clima è teso, in attesa di un'intesa sugli ostaggi e dopo che altri 4 soldati israeliani, tutti di 19 anni, sono stati uccisi ieri nella Striscia, portando a 271 i militari morti a Gaza. Un contestatore, mentre il premier parlava, ha esibito una bandiera con la data del 7/10 dipinta di rosso color sangue, in riferimento alla mancata assunzione di responsabilità per il suo fallimento politico. Qualche parente dei soldati caduti a Gaza si è fatto sentire: «Hai preso i miei figli», ha gridato a Netanyahu. Al ministro Gallant un altro contestatore ha urlato: «Il loro sangue (dei soldati israeliani) è sulle tue mani». I familiari di oltre 900 militari dispiegati a Gaza hanno firmato una lettera chiedendo all'esercito di fermare l'offensiva a Rafah, definita «una trappola mortale» per i propri figli.

La città a sud della Striscia, al confine con l'Egitto, dove sono sfollati un milione e mezzo di palestinesi e 360mila si sono già messi in fuga, resta la principale preoccupazione della comunità internazionale. L'Idf combatte duramente con Hamas nell'est di Rafah e anche a nord di Gaza, nel campo profughi palestinese di Jabalya. Le vittime nella Striscia sarebbero 35mila. Ieri un veicolo delle Nazioni Unite è stato colpito al valico di Rafah, al centro di trattative tra l'intelligence israeliana ed egiziana, e ucciso almeno un dipendente Onu, rinfocolando le critiche a Israele per la mancata protezione degli operatori umanitari a Gaza. Hamas accusa lo Stato ebraico e gli Stati Uniti, denuncia crimini di guerra. Il veicolo aveva i segni di identificazione Onu. L'Idf sta verificando fatti e circostanze. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres chiede un'indagine. Gallant rassicura il segretario di Stato americano Antony Blinken che quella in corso a Rafah è «un'operazione mirata», dopo che gli Stati Uniti hanno chiesto di evitare l'offensiva su larga scala e rimarcato che a Gaza «sono stati uccisi più civili che terroristi». L'alto numero di vittime irrita la Casa Bianca, che ieri si è tuttavia premurata di precisare che «Israele deve fare di più per i civili», ma che «quello che sta succedendo a Gaza non è genocidio». Eppure la prospettiva di un conflitto ancora sanguinoso e chissà quanto lungo preoccupa Joe Biden. L'ultima serie di sondaggi per il Nyt sulle presidenziali Usa vede Donald Trump in vantaggio su 5 dei 6 Stati chiave: Michigan, Arizona, Nevada, Georgia e Pennsylvania. Biden perde consensi fra gli elettori giovani e non bianchi. Pesa il sostegno alla guerra a Gaza.

I mediatori di Egitto e Qatar torneranno a incontrarsi in settimana a Doha per cercare l'intesa su tregua e ostaggi, sempre più indispensabile a Biden.