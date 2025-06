La richiesta dei 27: "Tabella di marcia sulla Difesa"

I 27 leader Ue hanno incaricato la Commissione e l'alto rappresentante Kaja Kallas di presentare "una tabella di marcia" entro ottobre per raggiungere l'obiettivo della prontezza comune - ovvero il piano di riarmo europeo - in materia di difesa entro il 2030. Lo affermano fonti europee. I leader stanno terminando la discussione sulla difesa prima di passare al Medioriente. I 27 hanno poi sottolineato la necessità di affrontare, in modo urgente, "le carenze critiche in termini di capacità, il finanziamento dell'aumento delle spese per la difesa e la promozione di partenariati con partner che condividono gli stessi principi". Al vertice Nato è stato assunto l'impegno di aumentare la spesa per la difesa e i leader oggi hanno discusso su come garantire che "l'aumento dei 27 bilanci della difesa produca risultati efficaci per tutti" e che l'industria della difesa europea e la competitività (ad esempio attraverso l'innovazione e la ricerca) "traggano vantaggio da tale aumento della spesa". La necessità di coordinare le politiche europee, sia in termini di spesa che di appalti congiunti, viene sottolineata anche dalle conclusioni del Consiglio Europeo.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (nella foto) e l'Alta rappresentante Kallas, alla vigilia del vertice, hanno inviato una lettera ai leader europei chiedendo un'accelerazione "strategica, collettiva e immediata" sul rafforzamento della difesa comune. "Dobbiamo passare rapidamente alle prossime fasi per costruire una capacità di deterrenza europea più autonoma e forte", affermano le due esponenti di vertice europee.

Andranno intensificati "i progressi verso un vero mercato unico della difesa". La proposta per il prossimo Quadro finanziario pluriennale affronterà anche la necessità di finanziamenti consistenti per la difesa negli anni a venire".