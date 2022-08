Salvini rilancia la flat tax: "In 5 anni anche per i dipendenti"

Lavoro, sicurezza, economia: queste le priorità del Paese secondo Matteo Salvini. Mentre la sinistra è impegnata a litigare e a cercare un accordo sulle poltrone, il centrodestra è al lavoro sul programma e ci sono molti punti già noti. Uno di questi è la flat tax, voluta da Silvio Berlusconi e rilanciata – seppur in termini leggermente diversi – dal segretario federale della Lega: “In questo momento ci sono 2 milioni di partite Iva che pagano una flat tax al 15%, a me piacerebbe estendere questa tassazione piatta anche ai lavoratori dipendenti. Nell'arco di 5 anni si potrà fare” , le sue parole a Radio Montecarlo.

“Ci aspettano mesi difficili, voglio essere assolutamente chiaro” , ha proseguito Salvini, fiducioso però sull’esito del voto del 25 settembre. Il centrodestra avrà la meglio, ma servirà del tempo per invertire il trend: “Non è che dal giorno dopo tutti saranno più belli, ricchi, simpatici e fortunati” . Per questo motivo, ha aggiunto, sarà fondamentale scegliere una squadra compatta.

La coalizione è unita e compatta, ha confermato Salvini, ribadendo il grande impegno della Lega per la coesione con Forza Italia e Fratelli d’Italia. “Abbiamo un unico programma e avremo candidati unitari in tutti i collegi” , l’analisi dell’ex ministro dell’Interno: “Mentre a sinistra ci sono divisioni, Calenda che ce l'ha con Letta, Renzi che ce l'ha con il mondo, Conte che ce l'ha con Di Maio...” .