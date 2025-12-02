Scontri, blocchi e azioni paramilitari: il metodo Askatasuna è una minaccia

Non è il Leoncavallo, è peggio. Askatasuna è forse il centro sociale più pericoloso d'Europa da almeno 25 anni, o meglio: è il riferimento italiano più costante per violenza politica, tanto che l'assalto alla Stampa, ora, non è neppure un salto di qualità: è solo una nuova pagina di copione. Ogni pretesto o bandiera possono trasformare il "dissenso" in azione fisica e scontro, danneggiamento e intimidazione: qualcosa che alle spalle ha azioni paramilitari, scontri sistematici con le forze dell'ordine, indagini per terrorismo e addirittura una parentesi di militanza armata in Siria. Esagerazioni?

Non è colpa nostra se manca la memoria. 1999: Primo Maggio torinese, scontri frontali, 110 rinviati a giudizio per resistenza e lesioni. 2000: un militante storico condannato a 7 anni per attentati contro il Tav. 2002: tumulti contro forze politiche. 2003: corteo pro-Palestina con devastazioni e ancora occupazioni di sedi politiche, blocchi del Consiglio regionale e blocco cittadino contro il Tav, assalto al cantiere di Chiomonte (2013) con razzi e molotov in una vera azione di guerra, e ancora "metodi paramilitari" secondo la Procura, la quale a quel tempo ipotizza un intero ventaglio di reati associativi. La parte più rimossa infatti è il versante internazionale: tra il 2016 e il 2018 vari attivisti di Askatasuna partono per la Siria a combattere nelle milizie curde del Rojava, e al loro ritorno la Procura chiede una sorveglianza speciale e li definisce socialmente pericolosi. Non è più l'immaginario che gioca alla rivoluzione, è gente passata da un vero teatro di guerra ai cortei in via Po. Infatti negli anni successivi nulla è cambiato: violenze e devastazioni nel corteo per Cospito (2023) e blocchi stradali e ferroviari per Gaza (202324) e irruzioni nei centri di accoglienza oltre a scontri, persino, al Salone del Libro: la causa è variabile, il metodo è fisso.

Accadeva mentre attorno gli evocavano tutta un'aura giustificazionista: ecco, questo sì, come il Leoncavallo. Il sindaco piddino Stefano Lorusso ha inserito Askatasuna nel registro civico dei "beni comuni" e quindi ha proposto di sanare l'occupazione abusiva del 1996; il disinvolto divulgatore Alessandro Barbero ha partecipato a iniziative del centro e, in un'intervista, ha detto che "è una ricchezza delle nostre città", traducendo 25 anni di violenze in un sostanziale folklore civico. Alcuni giuristi, per il processo "Sovrano" sulle violenze No Tav, hanno parlato di "teorema giudiziario" e di "criminalizzazione del conflitto". Siti e riviste hanno trasformato le perquisizioni e gli arresti in un romanzo repressivo con la narrativa dell'"antagonista perseguitato": Il Manifesto ha plaudito l'inserimento fra i "beni comuni" come atto "contro la destra" e vittoria della "democrazia conflittuale", mentre Il Post, quotidiano online della sinistra imbelle, ha raccontato la vicenda come un caso di innovazione amministrativa e valorizzazione di un edificio pubblico, quasi un percorso di cittadinanza: come se non fosse il centro sociale più denunciato d'Italia, e come se fosse solo un doposcuola un po' vivace.

La cosiddetta sinistra estrema (Potere al Popolo e dintorni) intanto firmava appelli e difendeva uno "spazio sociale necessario", dove gli scontri diventavano "reazioni" e la violenza "conflitto", e dove l'unico vero problema era la banalizzante polizia: una sempiterna sottrazione di peso e di ammissione della violenza del fenomeno. E' così che si arriva all'assalto alla redazione della Stampa, è così che abbiamo assistito al recitato stupore e al composto sgomento: come se fosse un evento imprevedibile, solo un salto imprevisto verso il teppismo organizzato.

Ma era la cosa più normale del mondo, per Askatasuna: una modesta variazione sul tema, un minimo sindacale, solo un folklore sfuggito di mano come può esserla una trentina persone che sfonda una porta e devasta un ingresso e rovescia

letame e minaccia i giornalisti. Una logica conseguenza scambiata per incidente: da chi, straparlando di centro sociale "storico" e integrabile, di pezzo di città da salvare, stava solo contribuendo alla prossima puntata.