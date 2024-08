Piano nucleare Usa. "Minaccia cinese"

Ascolta ora 00:00 00:00

A marzo, il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato un piano strategico nucleare altamente classificato per gli Stati Uniti che, per la prima volta, riorienta la strategia di deterrenza americana concentrandosi sulla rapida espansione dell'arsenale nucleare da parte della Cina. Lo scrive il «New York Times»'. Questo cambiamento avviene mentre il Pentagono ritiene che le scorte cinesi rivaleggieranno per dimensioni e diversità con quelle degli Stati Uniti e della Russia nel prossimo decennio. La Casa Bianca non ha mai annunciato che Biden avesse approvato la nuova strategia, chiamata «Nuclear Employment Guidance», che cerca anche di preparare gli Stati Uniti a possibili sfide nucleari coordinate da parte di Cina, Russia e Corea del Nord. Il documento, aggiornato ogni quattro anni circa, è così altamente classificato che non ci sono copie elettroniche, solo un piccolo numero di copie cartacee distribuite ad alcuni funzionari della sicurezza nazionale e comandanti del Pentagono. In passato, la probabilità che gli avversari americani potessero coordinare le minacce nucleari per sconfiggere l'arsenale nucleare americano sembrava remota.

Ma la partnership emergente tra Russia e Cina e le armi convenzionali che la Corea del Nord e l'Iran stanno fornendo alla Russia per la guerra in Ucraina hanno cambiato radicalmente il modo di pensare di Washington. Russia e Cina stanno già conducendo esercitazioni militari insieme. Le agenzie di intelligence stanno cercando di determinare se in cambio la Russia stia aiutando i programmi missilistici nordcoreani e iraniani.