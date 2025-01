A sinistra vip in fuga dalla Schlein. Pure Augias

Ascolta ora 00:00 00:00

Se ne stanno accorgendo anche i vip della sinistra, da quelli dello spettacolo a quelli intellettuali, che con Elly Schlein la sinistra non va da nessuna parte. Voglio dire, Corrado Augias, mica uno a caso, un intellettuale (auguri per i suoi novant'anni a proposito) che non è certo un simpatizzante della destra, rilascia un'intervista al Corriere della Sera in cui riconosce a Giorgia Meloni le qualità di una leader e rispetto alla prospettiva di un 2027 con Meloni contro Schlein risponde tranchant «Col vostro permesso, passerei alla prossima domanda». Almeno l'estate scorsa aveva detto a La7, a Telese, «ha imparato a parlare», un po' sarcastico ma si vede che nel frattempo Augias ha visto che era meglio quando non si capiva.

Ve lo ricordate poi Fedez? Il quale dichiarò addirittura che piuttosto della Schlein era meglio Vannacci, neppure nel cuore tutto tatuato di Fedez ha fatto breccia la povera Elly, e Fedez è uno che piace ai giovani. Però magari Fedez è uno così, un rapper, bisogna prendere una donna, butto lì un nome, Elodie, una cantante brava e bella e che si spoglia anche per portare avanti il femminismo e i diritti civili (e quando si spoglia io non ho niente in contrario, anzi), a Elodie piacerà Elly? Macché, neppure a Elodie. Infatti cosa ha dichiarato Elodie? «Sono di sinistra ma non voto Schlein, non ha carisma».

Ora, dico, quanto ci vuole per capire che Elly non si capisce non solo di cosa parla quando parla, non solo quando lo capisci pensi che era meglio quando non si capiva, ma non riesce neppure a avere l'appeal per i vip, quel minimo senso pratico di quando si è politicamente da una parte, non ti piace chi la rappresenta, ma

lo voteresti come meno peggio? A proposito, sto scrivendo questo commento con Word, e il correttore automatico ogni volta «Schlein» me la segna sempre in rosso, ha capito pure lui che c'è un errore, e non è grammaticale.