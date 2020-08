Sondaggio "bomba" fa tremare la sinistra: centrodestra a valanga

La maggioranza giallorossa è sempre più in difficoltà. Nel corso del lockdown il governo ha registrato un aumento di fiducia, ma nelle scorse settimane il quadro politico è nuovamente cambiato: il centrodestra si conferma comunque la coalizione maggiormente apprezzata dai cittadini italiani. Nonostante nel mese di agosto le principali case di ricerche demoscopiche si mettono in stand-by e non elaborano previsioni sulle elezioni, Affari italiani ha contattato l'esperto Renato Mannheimer (Eumetra) a cui è stato chiesto di fotografare la situazione attuale in base alle proprie stime personali.

La coalizione formata da Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini si attesta 48,5%, sfiorando così la soglia del 50%. Cifre del tutto differenti per l'esecutivo Conte bis, che invece deve fare i conti con un forte calo dei consensi (42%). La Lega continua a subire un trend in leggero calo, ma resta saldamente al primo posto (23%). Il dato più clamoroso riguarda Fratelli d'Italia: stando ai numeri di Mannheimer, il movimento di Giorgia Meloni può godere del 17%, ovvero il massimo storico. In rialzo anche Forza Italia che tocca l'8,5%.

La poltrona di Conte traballa

Per i giallorossi invece non si mette affatto bene: in leggera flessione il Partito democratico guidato da Nicola Zingaretti (circa 20%), seguito dal Movimento 5 Stelle che continua a perdere voti e si ferma al 17%. Italia Viva, la creatura politica di Matteo Renzi, è stabile al 3%; Sinistra/LeU non va oltre il 2%. Il totale delle forze di governo corrisponde al 42%, cioè sei punti e mezzo di svantaggio rispetto al centrodestra. Azione di Carlo Calenda sale al 3% e avanza pure il Partito comunista di Marco Rizzo (1,5%). Infine gli altri partiti, movimenti e liste complessivamente ottengono il 5%.