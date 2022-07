Studenti maturi e già pronti per un paese di ignoranti

Ah, l'esame di maturità! Maturi per cosa? Per l'ignoranza sicuramente. Che forse non è un male. Vi dirò perché. Strafalcioni a non finire, negli ultimi esami di maturità. Bruxelles è in Lussemburgo, la siepe di Leopardi era un cespuglio (sì, quello che hai nella tua testa). Lo sappiamo perché da quest'anno è tornato il pubblico agli orali, e quindi hanno fatto la spia. Uno studente ha unito Verga e Pascoli, attribuendo «La Lupa» a Pascoli (che ha fatto la maturità con Verga). Un altro ha attribuito «La Capra» a Italo Svevo anziché a Umberto Saba (tanto tanto avesse almeno detto Vittorio Sgarbi ci stava). Mattarella? Non sanno chi sia. Mussolini? Era un comunista (e non perché fossero informati sulle sue origini socialiste). Per un altro è morto decapitato. Gabriele D'Annunzio? «Un estetista». Come no, vado a farmi le mani e i piedi da D'Annunzio. C'è chi ha detto che gli ebrei erano oppositori del fascismo, e chi che Liliana Segre fu messa in un campo di concentramento perché di colore.

Una massa di ignoranti, ma saranno davvero inadatti alla maturità? Io penso di no. Dipende cosa intendiamo per maturità in Italia. Se dovessi dire a un giovane cosa fare per avere una qualche chance di successo, gli suggerirei di non sapere niente e parlare di tutto come se sapesse tutto. Più o meno quello che vediamo nei talk show. Meno sai, più ti chiamano. Lo abbiamo visto anche in molti servizi delle Iene: deputati e senatori che neppure sapevano quando era caduto il muro di Berlino. Mentre andate sul sito del ministero dell'Istruzione Abruzzo è scritto con due b: Abbruzzo.

Inoltre un giovane così maturo ignorante potrebbe avere un grande futuro in politica, dove anche lì meno sai più puoi fare carriera. Perché fai parte del popolo. Abbiamo avuto ministri dell'Istruzione che credevano che ci fosse un tunnel che sparava neutrini dalla Svizzera a Ginevra. Abbiamo avuto leader di partito no-vax, che hanno parlato di siero sperimentale e consigliato alle persone di non vaccinarsi. Abbiamo avuto Di Maio e tutti i grillini, che hanno parlato a sproposito di tutto senza alcuna conoscenza, che hanno usato il Parlamento per fare ripetizioni di geografia a spese nostre (diventando perfino ministro degli Esteri), e che adesso, non potendo avere accesso al terzo mandato (il mandato uno era il mandato zero, ma dire che il mandato zero era il meno uno era troppo anche per loro) hanno fondato il partito Insieme per il futuro. Il loro, comunque sia sarebbe stato meglio Insieme per il congiuntivo. Quindi, questi giovani sono immaturi? No, non sanno un cazzo, quindi sono la futura classe dirigente, vanno benissimo.