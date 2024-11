Tel Aviv studia un sistema di difesa laser. "È più economico e abbatterà più missili"

Ascolta ora 00:00 00:00

Israele punta forte sul sistema di difesa laser «Iron Beam», che dovrebbe essere operativo nel giro di un anno aprendo «una nuova era di guerra». Lo scrive la Cnn, secondo cui lo stato ebraico avrebbe speso più di 500 milioni di dollari questa settimana con le società di sviluppatori israeliani Rafael Advanced Defense Systems, architetto dell'Iron Dome di Israele, ed Elbit Systems per espandere la produzione dello scudo. Soprannominato Iron Beam, lo scudo mira a utilizzare laser ad alta potenza per contrastare una serie di proiettili, tra cui missili, droni, razzi e mortai. Il sistema utilizza un laser ad alta potenza posizionato a terra. Con una portata che va da centinaia di metri a diversi chilometri, il laser riscalda il guscio del bersaglio in aree vulnerabili, tra cui il motore o la testata, fino a quando il proiettile non collassa. È un metodo diverso da quello tradizionale usato da Israele per distruggere missili e razzi, in cui si utilizza il radar per identificare una minaccia in arrivo e poi si lancia un missile intercettore per distruggere il proiettile a mezz'aria. Rispetto all'Iron Dome, uno scudo laser sarebbe più economico, più rapido e più efficace, affermano gli esperti. Si stima che ogni missile di intercettazione Iron Dome costi circa 50mila dollari se non di più e per ogni intercettazione se ne lanciano due. Israele intercetta proiettili quasi ogni giorno da quando è iniziata la guerra con il suo vicino settentrionale. Solo martedì, circa 50 proiettili hanno attraversato il Libano meridionale per entrare in territorio israeliano, ha detto l'Idf, aggiungendo che alcuni sono stati intercettati e altri no.

Rafael Advanced Defense Systems, che sta contribuendo a produrre l'Iron Beam, ha affermato che un sistema di difesa laser ha «un costo per intercettazione quasi nullo». Non solo, gli esperti sostengono che il sistema laser sarebbe particolarmente efficace contro i droni, che l'Iron Dome israeliano non è riuscito più volte a intercettare.