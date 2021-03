Le grandi priorità di Tridico: "Reddito 5s a tutti i migranti"

Nonostante i diversi fallimenti e le falle riscontrate nel corso di questi anni, il reddito di cittadinanza continua a essere visto come una misura di sostegno economico impossibile da cancellare soprattutto in piena pandemia. Come se non bastasse c'è chi vorrebbe allargare la platea dei beneficiari anche agli immigrati: lo Stato dovrebbe dunque fornire un aiuto anche ai migranti che approdano in un'Italia in forte difficoltà e messa a dura prova dalle conseguenze provocate dall'emergenza Coronavirus. Ad avanzare questa possibilità è stato Pasquale Tridico, che prima delle elezioni Politiche del 2018 era stato proposto dal Movimento 5 Stelle come ministro del Lavoro: " Ora sono necessarie risorse aggiuntive soprattutto per le famiglie numerose e gli immigrati ".

Il presidente dell'Inps giudica " eccessivo " prevedere un requisito di residenza in Italia di 10 anni: " Non esiste in nessun Paese europeo ". Il reddito grillino viene visto come un importante argine contro la povertà assoluta che è aumentata con il Covid-19, in grado di " raggiunge 3 milioni di persone e l'importo medio è di 550 euro ". Ora però a suo giudizio è arrivato il momento di aumentare il sussidio in base ai componenti del nucleo " per raggiungere maggiore equità ": la ricetta potrebbe essere o quella di cambiare " la scala di equivalenza " oppure quella di " agire sul contributo da 280 euro legato all'affitto ".

Le misure del governo

Tridico si è detto consapevole che l'aver ipotizzato di far crescere il reddito di cittadinanza agli immigrati potrebbe esporlo ad altre critiche, ma ha tenuto a precisare che da parte sua è stata fatta una valutazione puramente tecnica: " Per formazione culturale mi occupo di sistemi economici comparati, faccio confronti con le migliori esperienze nei Paesi avanzati. Le decisioni e le legittime riflessioni politiche non spettano a me ". Da non dimenticare comunque la categoria dei giovani, per cui ha proposto il riscatto gratuito della laurea per valorizzarla a fini pensionistici e la copertura figurativa dei contributi per incentivare lo studio e la formazione: " Se durante la pandemia un ragazzo ha perso il lavoro ma si è riqualificato, io dico che è giusto che quell'anno possa essere contato attraverso la copertura figurativa dei contributi ".

Quanto alle decisioni economiche del governo, il numero uno dell'Inps - intervistato da La Stampa - si sente di condividere i provvedimenti di quello precedente che vede in linea con quello attuale soprattutto nell'ambito del lavoro: " È stato mantenuto un forte connubio tra la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti. Mi sembra ragionevole, l'esecutivo fa bene a essere prudente in questa fase. Noto una sorta di continuità evolutiva tra il secondo esecutivo Conte e quello di Draghi ".

