Ucciso il portavoce di Hamas: così Israele combatte la propaganda

La comunicazione è un fronte di guerra importante come gli altri 7 con cui si confronta Israele e da cui proviene, in tutto il mondo, una minaccia sostanziale al mondo democratico. Crea odio antisemita e contro i cristiani. Gli episodi delle ultime ore, lontani per quanto possano sembrare, dell'eliminazione del portavoce di Hamas e della decisione americana di proibire l'ingresso di Abu Mazen all'Assemblea Generale dell'Onu, sono un modo di fronteggiare la forza della propaganda antioccidentale. Anche chi crede di non conoscere Abu Obeida, perché ha visto la sua faccia sempre avvolta nella kefia o issata come bandiera alle manifestazioni, lo conosce bene. Obeida, al secolo Hudayfa Abdallah al Kahlout, eliminato sabato con un'incursione aerea, era molto di più di un portavoce. È lui che ha amministrato la popolare, vittoriosa campagna di criminalizzazione di Israele che si è pasciuta dei termini genocidio e fame; quella in cui si è visto la disperazione dei rapiti, le loro ossa senza carne, le lacrime e le preghiere, così da demoralizzare e dividere l'opinione pubblica israeliana; lui che, col sostegno dei media, di Al Jazeera, coi "ministeri" di Hamas che forniscono i numeri poi ripresi senza verifiche, ha inondato l'opinione pubblica. Abu Obeida era popolare e famoso, un simbolo per il suo popolo e quello dei propagandisti affascinati dall'immagine mascherata, dalla voce nasale in arabo eccitato: quando Al Arabiya ha annunciato la sua morte, Hamas ha diffidato dal diffondere la notizia. Ma una volta verificato che lo spokesman di Izza din al Qassam dal 2004, famoso da quando annunciò nel 2006 il rapimento di Shalit, era stato colpito, lo stesso ministro della Difesa Israel Katz l'ha annunciata di persona. Il suo stile era la minaccia di morte a Israele e ai rapiti. L'ultima volta, venerdì, ha detto, che se l'esercito entrerà a Gaza "gli ostaggi saranno coi nostri guerrieri nel combattimento, soggetti agli stessi rischi".

È una guerra senza quartiere, tutte le roulettes girano, ore decisive anche per un eventuale accordo sui rapiti, l'ingresso a Gaza, gli accordi e gli scontri coi Paesi Arabi. Gli Stati Uniti non stanno a guardare: il divieto ad Abu Mazen di entrare negli Usa per l'Assemblea generale e per la riunione collaterale voluta da Macron per approvare uno Stato Palestinese resterà, è probabile, senza conseguenze. Anche per Arafat, quando Reagan lo rifiutò nel 1988, si tenne la riunione a Ginevra e poi comunque nel 1974 parlò con la rivoltella e l'ulivo in mano anche a New York. Ma il senso della mossa è chiaro: Abu Mazen, che solo a giugno si è deciso a dire una parola, forzata, sul 7 di ottobre, ha uno storico nesso col terrorismo che alimenta con gli stipendi mensili e la deificazione degli shahid. Oggi in particolare, suggeriscono gli Usa, questo non deve essere ammesso dal consesso interazionale, deve finire l'era del terrore, fare posto a quegli Accordi di Abramo cui Abu Mazen si oppose con tutte le forze. L'America non ignora che Abu Mazen, anche se Hamas gli ha strappato il ruolo di protagonista, vuole essere nel giuoco per uno Stato che odora di premio al terrore.

Tutto è simbolico, ma importante. La roulette gira, niente terrorismo nel mondo prossimo venturo dicono gli Usa. Una scommessa interessante, mentre Israele porta le riserve sul campo di Gaza e di conserva tiene aperto il fronte sui rapiti.