Porticcioli, una nuova insegna per chi ama il mare da mangiare

Milano ha un nuovo ristorante di pesce. Si chiama Porticcioli, è in via Losanna al numero 11 e pensiamo che dopo il rodaggio (ha aperto da poche settimane) entrerà nei taccuini dei buongustai amanti del genere.

Porticcioli è lo spin off dell'omonimo ristorante che si trova a Salò, ma naturalmente la sfida metropolitana è decisamente più elettrizzante per Riccardo Condorelli e Lorenzo Postolache, i fondatori del brand, che a Milano sono affiancati da Chiara Caresano e da Luca Micheli. In cucina c'è l'esperto napoletano Ciro Tecchio, qui chiamato a un lavoro di sottrazione e di essenzialità per valorizzare una materia prima di notevole qualità.

Io ho mangiato ben oltre le mie aspettative. Sono partito da un assortimento di crudi: piccole tartare di salmone, tonno e branzino, scampo e gambero nudi e crudi, un'ostrica Gillardeau, una magnifica Battuta di gambero viola con guacamole, burrata, salsa agli agrumi e crostini alla paprica (che avrebbe solo bisogno di un impiattamento meno scontato). Poi delle Crocchette di baccalà su salsa di peperoni, con un grande pregio (il pesce non è sotto forma di purea ma intero, ciò che dona masticabilità) e un piccolo difetto (la salsa dovrebbe essere servita a parte per dosarne la potenza). Quindi due assaggi di primi: bene la Mezza manica cacio, pepe, limone e gambero rosso, in buon equilibrio tra sapidità e dolcezza, meglio la Linguina al ragù di scorfano, piatto di rara opulenza. Tra i secondi la Ricciola grigliata con zucca, spinacino e salsa alla senape si fa preferire di un'incollatura al Branzino al sale con giardiniera di cavolfiori.

Al dolce compare un mini-cannolo riempito correttamente al momento (fa fede la croccantezza della sfoglia). Carta dei vini misurata, ma i titolari puntano forte sul pairing con un loro gin molto erbaceo.

Porticcioli, via Losanna 11, tel. 0232939687, . Chiuso lunedì e dimenica sera.