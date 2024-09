Rapporto Inps, ecco tutti i numeri delle pensioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Rapporto annuale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale presentato oggi a Roma ha messo in luce diverse questioni e tendenze legate al sistema pensionistico e al mondo del lavoro in Italia. Tra i temi emersi ci sono le pensioni considerate troppo generose, un incremento del lavoro stabile, ma una preoccupante riduzione del potere d'acquisto. Inoltre, è stato evidenziato come le donne continuino a essere svantaggiate sul piano lavorativo, soprattutto dopo l'arrivo dei figli, accentuando le disparità di genere nel mercato del lavoro.

Le disparità di genere

Il Rapporto annuale dell'Inps ha evidenziato disparità di genere significative nei redditi pensionistici e nelle dinamiche lavorative post-genitorialità. Al 31 dicembre 2023, il reddito pensionistico medio mensile degli uomini superava quello delle donne del 35%. Sebbene le donne costituiscano il 52% dei pensionati (8,4 milioni contro i 7,8 milioni di uomini), ricevono solo il 44% del totale dei redditi pensionistici (153 miliardi di euro rispetto ai 194 miliardi erogati agli uomini), evidenziando una notevole differenza economica.

Le misure a sostegno della famiglia

Un altro punto riguarda le misure a sostegno della famiglia e l'impatto della genitorialità sul lavoro femminile. Nel primo anno dopo la nascita del primo figlio, le madri hanno una probabilità del 18% maggiore di abbandonare il lavoro nel settore privato rispetto all'11% precedente alla maternità.

Al contrario, per i padri non si osservano variazioni significative nel rischio di lasciare il lavoro, che continua a ridursi dopo la nascita dei figli. Questo fenomeno sottolinea come la genitorialità spinga molte madri fuori dal mercato del lavoro, a differenza dei padri, per i quali la situazione resta più stabile.