Inps: tutti i pagamenti in calendario ad agosto

Nel pieno dell’estate sono previsti alcuni pagamenti da parte dell’Inps. Il calendario racchiude diverse scadenze tra cui quella del Reddito di Cittadinanza che verrà abrogato dall’1 gennaio 2024. Ecco tutte le deadline dei versamenti da parte dell’Istituto nazionale di previdenza sociale.

La suddivisione

Come tutti i mesi anche quello di agosto effettuerà i pagamenti divisi per cognome che avverranno seguendo un calendario specifico. Per i cognomi dalla A alla C i versamenti si verificheranno martedì 1 agosto, mentre per quelli dalla D alla K il giorno previsto è mercoledì 2 agosto. Per quanto riguarda i cognomi dalla L alla P gli assegni avranno come data giovedì 3 agosto e quelli dalla Q alla Z saranno liquidati venerdì 4 agosto.

Le novità del cedolino

Il cedolino di agosto include diverse novità. Inizialmente saranno pagati eventuali arretrati riguardanti gli aumenti delle pensioni e i rimborsi Irpef provenienti dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre verra svolto il ricalcolo della pensione successivamente ai controlli della campagna RED, la Dichiarazione della Situazione Reddituale, per le prestazioni legate al reddito.

Reddito di Cittadinanza

Per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza le famiglie che dovranno ricevere il sussidio e che risulteranno occupabili, ovvero tutti i soggetti in grado di trovare un lavoro, riceveranno la misura per massimo 7 mesi durante il 2023. In caso contrario i nuclei familiari in questione percepiranno il sussidio fino al mese di dicembre 2023 oppure fino a novembre 2023 nel caso in cui le 18 rate terminassero al penultimo mese dell’anno. Per quanto riguarda le date di erogazione del reddito i percettori riceveranno l’assegno lunedì 14 agosto se riguarda la prima mensilità del sussidio oppure la settimana successiva, lunedì 28 agosto, nel caso in cui si trattasse di assegni successivi ai primi. Non tutti i beneficiari riceveranno la misura, il sussidio verrà sarà pagato a coloro che sono stati presi in carico dai servizi sociali o che non abbiano terminato sette rate entro il mese di luglio 2023. Infine sono incluse anche le famiglie con almeno una persona che rientra in una delle seguenti categorie: minorenne, con disabilità ai fini Isee e persone con almeno sessanta anni d’età.

Naspi e Dis-coll

Per quanto riguarda i pagamenti della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi) e l'indennità di disoccupazione mensile Dis-Coll avverranno a partire da lunedì 7 agosto. Al fine di conoscere la data di versamento è necessario accedere alla propria area riservata tramite il sito dell’Inps. Solitamente l’Istituto effettua I pagamenti entro il 10 del mese.

Assegno unico

L'Assegno Unico di agosto verrà pagato tra il 18 e il 22 del mese. Le date sono state comunicate dalla Banca d'Italia Inps in una circolare del 10 luglio. Questa informazione è valida per le famiglie che hanno già ricevuto l'importo e non hanno subito variazioni. Se ci fossero state modifiche o se la domanda fosse stata presentata successivamente, l'accredito verrà effettuato alla fine del mese successivo rispetto a quello di presentazione della domanda.