Modello Red 2024, tutti i cambiamenti

Cambiamenti in arrivo per il Modello RED ovvero il documento che riguarda la dichiarazione della situazione reddituale. Il 27 dicembre 2023 l’Inps ha pubblicato il messaggio n. 4668 dove viene specificato che nel quadro dei progetti che riguardano la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Pnrr c’è anche una specifica legata proprio al modello RED precompilato. Ecco tutte le novità.

Cosa è il Modello RED

Il Modello RED è una dichiarazione che dev’essere presentata dai pensionati che usufruiscono di prestazioni legate al reddito. La finalità di questo documento riguarda la necessità di erogare prestazioni e fornire servizi solo a chi davvero ne ha diritto. Questo strumento consente di definire le agevolazioni che vengono offerte al pensionato. I soggetti avranno la possibilità di accedere al nuovo servizio interattivo denominato “Modello RED precompilato”. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo i processi burocratici e aiutare il pensionato che deve rendere nota la propria situazione reddituale aggiornata.

Il documento Modello RED precompilato

Il documento consente all’Inps di effettuare alcune verifiche in merito alla situazione reddituale e la compatibilità della stessa con le agevolazioni previste sotto una determinata soglia di reddito. La versione precompilata facilita il pensionato che avrà la possibilità di contare su un'opzione semplificata del modello RED e le operazioni di controllo verranno velocizzate. La documentazione in questione viene resa disponibile dalla campagna RED ordinaria 2024 e dalla campagna RED solleciti 2023.

Il servizio

Il servizio messo a disposizione dall’Inps mette in evidenza dati e informazioni reddituali e patrimoniali consolidati che provengono dagli archivi dell’istituto di previdenza, dal modello RED consegnato dal singolo cittadino tramite il servizio online “RED Semplificato”, oppure tramite il Contact Center Inps o presso le Strutture territoriali dell’istituto. Inoltre i dati reddituali e patrimoniali consolidati verranno presi anche dai modelli RED inoltrati tramite i soggetti abilitati all’assistenza fiscale convenzionati con Inps, con l’Agenzia delle Entrate e da tutte le banche dati dell'Istituto. L’aggiornamento del servizio sarà strutturato per controllare con la massima precisione possibile la situazione economica del soggetto.

Come accedere

Il nuovo Modello RED precompilato sarà accessibile tramite autenticazione via SPID almeno di secondo livello, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) sul sito web ufficiale di Inps. Il soggetto avrà la facoltà di scegliere per la modalità precompilata di dichiarazione reddituale, con l’obiettivo di esibire i dati all’istituto. Prossimamente l’istituto di previdenza darà tutte le indicazioni di dettaglio per l’accesso al servizio online.