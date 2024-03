Pensione anticipata, ecco tutte le novità su come fare domanda

Richiedere la pensione anticipata risulterà più facile. L’Inps ha semplificato le modalità di presentazione della domanda definendo tre nuove vie d'accesso alla misura le quali sono contenute nella circolare dell’Istituto di lunedì 11 marzo. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Dove fare domanda

La domanda è possibile farla direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, cliccando su "Pensione e Previdenza" > "Domanda di pensione" > in Aree tematiche "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci" > cliccare su "Accedi all'area tematica". Dopo l'autenticazione, è necessario selezionare "Nuova prestazione pensionistica" > "Pensione anticipata". Un’altra alternativa per inoltrare la richiesta è quella di utilizzare i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge oppure chiamare il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito, da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

La misura

Ricordiamo che la legge di bilancio 2024 ha riconosciuto il diritto alla pensione anticipata a coloro che nell’arco del 2024 hanno o avranno un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni. La misura viene determinata in base alle regole di calcolo del sistema contributivo e il valore lordo mensile massimo raggiungibile non oltrepassa quattro volte il trattamento minimo, per quanto riguarda le mensilità di anticipo del pensionamento definite rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

Da quando decorre il trattamento

In merito alla decorrenza del trattamento per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, la misura è valida dopo sette mesi dal momento in cui vengono maturati i requisiti previsti. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il diritto decorre, invece, dopo nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

La decorrenza

La data in cui la pensione diventa effettiva è diversa a seconda del tipo di lavoro e dell'ente gestore. Per i dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi che raggiungono 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nel 2024, la pensione inizia ad essere erogata sette mesi dopo aver soddisfatto i requisiti, con una data minima di inizio dal 1° settembre 2024 se gestita da un ente diverso dall'AGO, o il 2 agosto 2024 se, invece viene amministrata dall'AGO. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la pensione inizia a essere erogata nove mesi dopo aver soddisfatto i requisiti, con una data minima di inizio il 2 ottobre 2024 se gestita dall'AGO, o il 1° novembre 2024 se gestita da un altro ente.