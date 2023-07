Pensioni, arriva l’accesso semplificato. Ecco come funziona

Una sperimentazione che dovrebbe semplificare la procedura di richiesta per accedere alle pensioni di vecchiaia.

Mentre riparte il confronto tra governo e parti sociali sulla previdenza (di cui abbiamo parlato in un altro articolo de IlGiornale.It), l’Inps per snellire l’iter contatterà direttamente i cittadini che hanno maturato i requisiti per accedere al pensionistico di vecchiaia, invitandoli a presentare un modello di domanda già pre-compilato con tutti i dati di cui l’Istituto è in possesso.

Nei fatti, dunque, i lavoratori in procinto di concludere la propria attività, con più di 65 anni di età, riceveranno una comunicazione personalizzata che dovrebbe agevolare l’accesso alla pensione.

Nello specifico, come ricorda l’Inps in una nota: “ la comunicazione verrà inviata, in questa prima fase, ai soggetti di età pari o superiore a 66 anni e 9 mesi e previa verifica che, in base a quanto presente negli archivi dell'Istituto, il soggetto sia prossimo alla maturazione del requisito di anzianità contributiva utile per l'accesso alla pensione di vecchiaia ”.

Ma vediamo un po’ di cosa si tratta.

Come funziona la sperimentazione

La sperimentazione ha l’obiettivo di verificare lo snellimento dell’iter di accesso alle pensioni, sottraendo i cittadini dall’onere di verificare la maturazione dei requisiti necessari e permettendo di inviare autonomamente la domanda.

Saranno coinvolti 5mila lavoratori, sia del settore pubblico che privato, i quali riceveranno una notifica sulla app Io nella propria area MyInps sul sito web dell’istituto.

In aggiunta a questi canali, per gli utenti che hanno dato la disponibilità all'utilizzo del proprio recapito cellulare, sarà trasmesso un breve messaggio di testo che li informa dell'avvenuto invio della comunicazione. Per queste persone sarà garantita una "attività di consulenza personalizzata" e saranno inviati alle Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano gli elenchi dei nominativi interessati.

Nella comunicazione sarà presente l’estratto conto contributivo che costituisce la base di calcolo per la pensione e tutte le indicazioni necessarie per segnalare eventuali errori o incongruenze. Attraverso una procedura online dedicata. Inoltre sarà indicato come accedere alla domanda precompilata (tramite un QR-code allegato).

La sperimentazione è finanziata nell’ambito del Pnrr e il progetto per la realizzazione dell'"hub di accesso alle prestazioni pensionistiche, chiarisce il messaggio dell’Inps, "ha l'obiettivo di agevolare e semplificare la presentazione della domanda di pensione, anche attraverso la precompilazione di alcuni dati, di gestire in maniera integrata e sempre più automatica la liquidazione delle prestazioni pensionistiche e di indirizzare i pagamenti in modo corretto e tempestivo".