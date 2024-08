Pensioni, quando verranno pagate: il calendario di settembre

Ascolta ora 00:00 00:00

Settembre è vicino e tra pochi giorni verranno pagate le pensioni. Per sapere quando verrà effettuato il versamento del proprio assegno è importante conoscere la data, assieme a importi e aumenti. Quest'anno, le pensioni di settembre 2024 saranno accreditate a partire da lunedì 2. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le indicazioni necessarie per gli utenti. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

La pensione di settembre

L'Inps ha specificato che le pensioni saranno accreditate su diversi strumenti di pagamento, tra cui conti correnti bancari, libretti di risparmio, conti Banco Posta e Poste Pay Evolution. Questa diversificazione permette ai pensionati di scegliere il metodo più comodo per ricevere i loro accrediti. Per chi invece preferisce ritirare la pensione in contanti, sarà possibile farlo recandosi presso il proprio ufficio postale di riferimento a partire dal 2 settembre. In questo caso, il ritiro avverrà seguendo il calendario stabilito, che organizza le date in base alle lettere iniziali dei cognomi dei pensionati.

Il calendario

In quanto al calendario dei versamenti specifichiamo che fino agli ultimi giorni di agosto, il programma di ritiro delle pensioni potrebbe subire modifiche, specialmente nei comuni meno popolati d'Italia. Attualmente, tuttavia, è stato stabilito il seguente calendario per il ritiro delle pensioni in contanti presso gli uffici postali:

Lunedì 2 settembre: pensionati con cognomi che iniziano con le lettere A-C;

Martedì 3 settembre: coloro i cui cognomi iniziano con le lettere D-K;

Mercoledì 4 settembre: pensionati con cognomi L-P;

Giovedì 5 settembre: pensionati con cognomi Q-Z.

È importante tenere presente che eventuali cambiamenti potrebbero essere comunicati all'ultimo momento, quindi è consigliabile verificare le date specifiche nei giorni immediatamente precedenti al ritiro. Per i comuni più grandi, come Roma, il calendario si estenderà fino al 7 settembre, con la seguente suddivisione:

Lunedì 2 settembre: cognomi A-B:

Martedì 3 settembre: cognomi C-D;

Mercoledì 4 settembre: cognomi E-K;

Giovedì 5 settembre: cognomi L-O;

Venerdì 6 settembre: cognomi P-R;

Sabato 7 settembre (solo al mattino): cognomi S-Z.

Rivalutazione degli assegni

pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo: rivalutazione del 100% dell'inflazione;

pensioni fra 4 e 5 volte il trattamento minimo: rivalutazione al 90% dell'inflazione;

pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo: rivalutazione al 75% dell'inflazione.

Nel 2025, laseguirà un nuovo meccanismo a sei scaglioni, rispetto ai tre precedenti, introdotto dal governo Meloni. In precedenza, il meccanismo era il seguente: