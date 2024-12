Capelli, l'acqua di riso dona lucentezza (e non solo): come si prepara il trattamento naturale più amato

Ascolta ora 00:00 00:00

L’acqua di riso è diventata uno dei rimedi beauty più in voga per i capelli ricci o lunghi.

Diffuso tra i giovani grazie a Tik Tok è un trattamento di bellezza che ha origini orientali. Di fatti le donne giapponesi e cinesi hanno l’abitudine di utilizzarla non solo per prendersi cura dei capelli ma anche per mantenere la pelle più tonica e giovane garantendo ad essa un’ottima ed equilibrata detersione quotidiana.

L’acqua di riso può essere realizzata a casa con facilità e senza spendere tanto. È un trattamento naturale fonte di vitamine, in primis vitamina B ed E, sostanze antiossidanti che contrastano la formazione dei radicali liberi e sali minerali preziosi.

Studi scientifici accurati hanno dimostrato che è un alleato per i capelli ricci perché è in grado di ridurre in maniera efficace l’effetto cresco tipico di questo tipo di capello. È in grado anche di aumentare la pettinabilità riducendo i danni causati dallo styling e stimolare la regolare crescita.

Quali sono i benefici dell’acqua di riso

Scopriamo insieme quali sono gli effetti benefici dell’acqua di riso per la chioma e la pelle:

- effetto idratante naturale: ricca di acido ialuronico e inositolo aiuta a mantenere idratata la pelle riducendo l’effetto della secchezza e migliorandole l’elasticità;

- deterge in profondità: può essere utilizzata come tonico naturale perché oltre ad idratate riduce gli effetti delle infiammazioni attivando la circolazione sanguigna. Di conseguenza la pelle risulterà più luminosa e riposata;

- potere anti- age: fonte di antiossidanti che prevengono lo stress ossidativo responsabile dell’invecchiamento cellulare. utile per prevenire le rughe e i segni dell’età;

- rende forti i capelli: serve per irrobustire il fusto capillare prevenendo lo sfaldamento e la riduzione di elasticità legata a trattamenti aggressivi e allo styling;

- dona lucentezza alla chioma: le proteine contenute e gli aminoacidi compensano le piccole carenze della struttura capillare rendendo la chioma visibilmente sana e più lucente;

- azione antinfiammataria: indicata per le il cuoio capelluto più sensibile e che tende ad irritarsi con facilità. Lenisce la sensazione di prurito e irritazione.

Come si prepara l’acqua di riso

È un trattamento di bellezza casalingo che si ricava conservando l’acqua di cottura del riso in un barattolo di vetro con chiusura ermetica per circa 48 ore. In questo tempo ottimale il liquido diventerà più opaco e raggiungerà la giusta fermentazione e un buon livello di acidità.

Si può anche ottenere con un metodo a freddo, ossia mettendo in ammollo il riso crudo in acqua per almeno una ventina di minuti.

L’acqua di riso può essere utilizzata per il risciacquooppure può essere miscelataal momento della detersione.

Siccome generalmente l’odore è abbastanza pungente e persistente se non lo si tollera il consiglio è di mixare l’acqua di riso con un olio essenziale come quello di lavanda.