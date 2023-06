Crema antirughe, quale il prodotto più adatto e quando iniziare a utilizzarla

La crema antirughe è un prodotto utile per rallentare e prevenire il naturale invecchiamento cutaneo, e la tanto odiata comparsa delle rughe. Non esiste un momento specifico per iniziare a utilizzarla perché la pelle reagisce in modo differente, da persona a persona. L'invecchiamento è un processo molto soggettivo che subisce l'influenza di alcuni fattori come ad esempio lo stile di vita, le abitudini alimentari, il fumo, lo stress e come lo si affronta, oltre alle caratteristiche genetiche.

Per prevenire la formazione delle rughe, o meglio, per posticipare il momento della loro comparsa è bene procurarsi gli stumenti più adatti, a partire da una buona beauty routine quotidiana che possa detergere la cute a fondo, senza infiammarla, idratandola e rendendola più tonica ed elastica. A questa va accompagnata una valida crema antiage e la ginnastica facciale. Scopriamo quali i prodotti più adatti e quando iniziare a utilizzarli.

Rughe l'importanza della prevenzione

Con l'avanzare del tempo il naturale processo, legato al rinnovamento cellulare cutaneo, tende a rallentare e questo porta alla formazione delle rughe e delle macchie. La cute appare meno tonica e più rilassata, meno piena e poco elastica ma anche meno idratata. Una condizione che si può rallentare sin dalla più giovane età, grazie al supporto di una buona beauty routine quotidiana sia per quanto riguarda l'idratazione che il nutrimento della cute stessa.

Bisogna partire proprio dalla pulizia della pelle, facendo attenzione a rimuovere con cura il make-up prima di andare a dormire, grazie all'impiego di prodotti di qualità in grado di rispettare il pH del viso: in questo modo si eliminano le impurità e si lascia traspirare la pelle durante il sonno. Una buona crema idratante potrà migliorarne inoltre il tono e l'elasticità. Non bisogna dimenticare lo scrub settimanale, perfetto per rimuovere la pelle secca in favore di una valida rigenerazione, utile sia per quella del viso ma anche per quella del collo e della scollatura.

Creme antirughe, perché utilizzarle

Per una scelta mirata è importante conoscere le proprietà e gli ingredienti delle varie creme antirughe. Questi prodotti sono ricchi di principi attivi, estratti naturali, vitamine oltre all'acido ialuronico, tutti necessari per stimolare la produzione cutane del collagene. Quest'ultima è una proteina molto importante e presente nelle cartilagini, nelle ossa e nei tessuti connettivi, utile a mantenere la cute più soda e tonica, le articolazioni più sane oltre a stimolare le cellule che producono cartilagine.

Le creme anti-age agevolano la salute della pelle perché la idratano, la nutrono, la rassodano, la tonificano e rendono più piena. Affinchè funzionino è importante agire per tempo, scegliendo la crema più adatta in base alla propria tipologia di pelle e all'età. Durante la fase iniziale, legata alla prevenzione, si può puntare sull'acquisto di creme perfette per nutrire e idratare, niente di specifico ma comunque utile per la cura della cute. Intorno ai 30 anni si può pensare di introdurre una prima tipologia di crema antirughe, con maggiore attenzione per la zona del contorno occhi, passando poi ai trattamenti maggiormente intensivi dopo i 40 anni, in base alla propria tipologia di pelle.

Pelle secca : necessita di una crema nutriente e idratante, sia nella versione giorno che per la notte, con filtri UV in grado di proteggere dall'azione del sole. Una crema che possa favorire una valida rigenerazione delle cellule, in particolare se la pelle è anche particolarmente segnata. La crema notte è di valido supporto perché agisce durante la fase di riposo e, notte dopo notte, aiuta la cute a riempirsi proprio nelle zone più segnate dalle rughe.

Pelle normale : meglio scegliere una crema leggera e perfetta anche per le pelli miste, utile per stimolare il rinnovamento cellulare e il nutrimento della cute. Così che appaia pià luminosa, fresca e piena.

Pelle grassa: richiede l'utilizzo di una crema specifica che prevenga la formazione dei comedoni, che non appesantisca ma diminuisca l'effetto lucido. Un prodotto che risulti leggero, in grado di stimolare la produzione di collagene e regoli la produzione di sebo.

Creme antiage, quali e quando utilizzarle

Un prodotto naturale è sempre la soluzione corretta per migliorare l'aspetto della cute, magari contenente gli estratti dell'alga padina pavonica in grado di stimolare la produzione di glucosaminoglucani, utili per trattenere l'acqua, oppure il ginkgo biloba che migliora l'elasticità cutanea e la microcircolazione. Utilissima anche la presenza dei polifenoli, gli estratti di mirtillo, della vitamina E dal ruolo antiossidante, l'olio di Argan e l'olio d'oliva dall'alto potere emolliente.

Da utilizzare anche al naturale, in piccole dosi, da massaggiare sulla cute per migliorare il tono e aumentare l'effetto idratante. Ma le combinazioni possono essere tante, senza dimenticare il ruolo fondamentale del collagene e dell'acido ialuronico per mantenere la cute in salute, più elastica e piena. Per scegliere la crema più adatta è importante conoscere la propria tipologia di pelle, tenendo conto dell'età e delle singole necessità:

antirughe idratanti : ricche di prodotti antiossidanti in grado di agire contro i radicali liberi, utili per trattenere l'acqua così da favorire una corretta idratazione. La pelle risulta più tonica, elastica anche grazie alla presenza della vitamina C e dell'acido ialuronico;

: ricche di prodotti antiossidanti in grado di agire contro i radicali liberi, utili per trattenere l'acqua così da favorire una corretta idratazione. La pelle risulta più tonica, elastica anche grazie alla presenza della vitamina C e dell'acido ialuronico; antirughe rassodanti : un toccasana per chi ha una pelle del viso poco tonica con pelle meno elastica, questa tipologia di crema aiuta a rivitalizzarla stimolando la produzione di collagene;

: un toccasana per chi ha una pelle del viso poco tonica con pelle meno elastica, questa tipologia di crema aiuta a rivitalizzarla stimolando la produzione di collagene; per la notte : creme antiage che svolgono il loro compito durante la fase di riposo notturno, perché aiutano la cute a rigenerarsi e ripararsi gradulamente. Si applicano prima di dormire con un l'aiuto di un massaggio, che ne agevola l'assorbimento;

: creme antiage che svolgono il loro compito durante la fase di riposo notturno, perché aiutano la cute a rigenerarsi e ripararsi gradulamente. Si applicano prima di dormire con un l'aiuto di un massaggio, che ne agevola l'assorbimento; contorno occhi: sicuramente la zona del viso più delicata, che richiede l'intervento di creme antige specifiche in grado di diminuire le occhiaie e le rughe. Necessarie anche per stimolare la microcircolazione dell'area.

Come anticipato l'applicazione delle creme antirughe deve seguire le necessità personali, ma una buona azione preventiva può rallentare l'invecchiamento della cute stessa. Queste vanno accompagnate da uno stile di vita sano ed quilibrato, un'alimentazione equilibrata e costituta da cibi antiage a partire dall'assuzione di frutta e verdura ricche di antiossidanti. Tra questi non possono mancare i frutti rossi, i frutti di bosco, l'uva, la papaya, seguiti da spinaci, broccoli, cavoli, barbabietole, albicocche, carote e mango, oltre a zucca, frutta secca, semi di lino, curcurma, olio di oliva, cereali integrali e legumi. Non bisogna dimenticare la fonte principale di idratazione, ovvero l'acqua, perfetta per la salute della pelle e anche della stessa mente.