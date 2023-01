Argilla: tipologie, proprietà e benefici preziosi

Molto usata in ambito cosmetico, l'argilla è un composto minerale dalle molteplici proprietà. Per la precisione si tratta di un sedimento non litificato caratterizzato dalla presenza dei cosiddetti minerali argillosi. Sebbene essi siano differenti a seconda del luogo di raccolta dell'argilla, nella maggior parte dei casi troviamo i silicati di alluminio. Minore ma pur sempre importante è la presenza di ferro, calcio e magnesio. Particolare è poi la composizione. Vi è una parte sabbiosa e una argillosa variabili in percentuale. Un quantitativo più importante di sabbia aumenta la grassezza del composto minerale e lo rende ideale per l'utilizzo sotto forma di maschere da applicare sul viso. In questo articolo andremo a scoprire quali sono le virtù e gli innumerevoli usi delle tre tipologie di agilla più diffuse in commercio (bianca, verde, rossa).

L'argilla bianca

L'argilla bianca, nota anche come caolino, è composta per il 50% da silicio. Sono presenti anche alluminio, calcio e ferro. Origina da un processo di degradazione a seguito del passaggio dell'acqua sull'acqua ed ha l'aspetto di una polvere dalla texture molto fine di colore bianco grigio. Talvolta assume una colorazione aranciata per via degli ossidi di ferro. Esistono due tipologie di argilla bianca: superventilata e micronizzata. La prima, avendo un pH neutro e un'elevata quantità di biossido di silicio, è particolarmente indicata per la cura di pelle e capelli. La seconda, invece, vanta proprietà lenitive e antinfiammatorie ed è quindi ideale per realizzare cataplasmi e maschere.

Il caolino è molto delicato e può quindi essere utilizzato anche dai soggetti aventi una pelle particolarmente sensibile e reattiva. Innumerevoli sono le sue virtù:

Contrasta la seborrea : l'eccesso di sebo è una condizione tipica dell'acne, un disturbo caratterizzato dalla presenza di imperfezioni quali comedoni, papule, pustole e cisti. L'argilla bianca rinfresca, previene l'ostruzione dei pori ed elimina tossine e impurità;

: l'eccesso di sebo è una condizione tipica dell'acne, un disturbo caratterizzato dalla presenza di imperfezioni quali comedoni, papule, pustole e cisti. L'argilla bianca rinfresca, previene l'ostruzione dei pori ed elimina tossine e impurità; Combatte la forfora : questo inestetismo è espressione frequente di dermatite seborroica . Il caolino ha un'azione detox sul cuoio capelluto ma al tempo stesso lo deterge con delicatezza;

: questo inestetismo è espressione frequente di . Il caolino ha un'azione detox sul cuoio capelluto ma al tempo stesso lo deterge con delicatezza; Protegge la salute dei denti : sono notevoli le sue proprietà lenitive ed antinfiammatorie, soprattutto in associazione con poche gocce di olio essenziale di menta;

: sono notevoli le sue proprietà lenitive ed antinfiammatorie, soprattutto in associazione con poche gocce di olio essenziale di menta; Elimina i cattivi odori corporei : grazie alla sua capacità assorbente può essere impiegato come deodorante naturale;

: grazie alla sua capacità assorbente può essere impiegato come deodorante naturale; Lenisce i disturbi gastrointestinali : l'assunzione orale è un valido trattamento per la diarrea, per la nausea e per la gastrite;

: l'assunzione orale è un valido trattamento per la diarrea, per la nausea e per la gastrite; Ha un potere antiage: il ferro in esso contenuto riduce le macchie scure e gli arrossamenti. Inoltre promuove l'elasticità della pelle e contrasta i danni provocati dall'invecchiamento cutaneo.

L'argilla verde

Ricca di silicio, ferro, magnesio, calcio e alluminio, l'argilla verde nasce dall'erosione di rocce granitiche e dal deposito di materiale soggetto a decomposizione. Viene estratta prevalentemente nella costa meridionale della Francia, suo luogo di origine, ma anche nelle zone nord occidentali degli Stati Uniti. La tipica colorazione verde è l'esito dell'ossidazione del ferro e degli altri composti vegetali presenti al suo interno.

In commercio si trovano diverse tipologie: macinata fine, macinata grossa e ventilata. La prima, dalle virtù cicatrizzanti e antisettiche, è impiegata per la realizzazione di maschere anti sebo. La seconda, invece, ha un'azione antidolorifica contro le algie provocate dai traumi muscolari e dall'artrosi. Quella ventilata, infine, se assunta per via orale aiuta l'organismo a depurarsi e ad eliminare le tossine in eccesso. L'argilla bianca vanta numerose proprietà:

Contrasta la cellulite : tonifica, idrata e riattiva il microcircolo soprattutto se ad essa si mescolano poche gocce di olio essenziale di pompelmo e di geranio;

: tonifica, idrata e riattiva il microcircolo soprattutto se ad essa si mescolano poche gocce di olio essenziale di pompelmo e di geranio; Purifica la cute e il cuoio capelluto : ottima contro brufoli ed eccesso di sebo , è indicata anche in caso di capelli grassi e dermatite seborroica. Infatti lenisce il prurito e dona una sensazione di freschezza e leggerezza;

: ottima contro brufoli ed eccesso di , è indicata anche in caso di capelli grassi e dermatite seborroica. Infatti lenisce il prurito e dona una sensazione di freschezza e leggerezza; Disinfetta le ferite : grazie alle sue capacità disinfettanti e assorbenti, impedisce la colonizzazione batterica e favorisce il processo di cicatrizzazione;

: grazie alle sue capacità disinfettanti e assorbenti, impedisce la colonizzazione batterica e favorisce il processo di cicatrizzazione; Combatte i dolori muscolari: merito delle sue virtù antinfiammatorie e sedative.

L'argilla rossa

Meno nota delle "sorelle" bianca e verde, l'argilla rossa è una miscela di sostanze alluminio-salicilate. Viene estratta dalle rocce granitiche con un processo di pressione meccanica che consente la sua trasformazione in una polvere super sottile. La particolare colorazione è l'esito di un elevato contenuto di ossido di ferro trivalente. Sono altresì presenti alluminio, sodio, calcio e magnesio. Proprio la sinergia di queste sostanze conferisce all'argilla rossa importanti proprietà: