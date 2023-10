Disintossicazione come stile di vita: benessere per il corpo e la pelle

Ascolta ora: "Disintossicazione come stile di vita: benessere per il corpo e la pelle"

Un’alimentazione a base di cibo industriale, (ad alto contenuto di zuccheri, grassi saturi e conservanti), l’inquinamento ambientale, lo stress quotidiano e periodi di sedentarietà concorrono all’accumulo di tossine, generando disturbi, malesseri e malattie e un invecchiamento rapido o precoce. Ecco perché una disintossicazione periodica, anche solo per una o due settimane può essere utile come parte di uno stile di vita sano.

Cosa provoca l’accumulo di tossine

Vediamo cosa possono causare le tossine al nostro organismo:

danneggiano le membrane delle cellule e compromettono la loro capacità di regolare il passaggio di sostanze ed ossigeno all'interno e all'esterno;

e compromettono la loro capacità di regolare il passaggio di sostanze ed ossigeno all'interno e all'esterno; inducono lo stress ossidativo , causando danni alle cellule ed al rinnovamento dei tessuti;

, causando danni alle cellule ed al rinnovamento dei tessuti; interferiscono con i processi metabolici, rallentando la produzione di energia ;

; stimolano le risposte infiammatorie e l'infiammazione cronica danneggia cellule e tessuti.

I sintomi dell’intossicazione

In sostanza l'accumulo di tossine, riducendo la funzionalità cellulare, contribuisce ad una serie di problemi come indebolimento dell’organismo e riduzione della reattività del sistema immunitario, stati di stanchezza, problemi digestivi e di regolazione del peso, mal di testa, nausea, irritazioni cutanee e allergie.

Oltre a questo accelerano i processi degenerativi e di invecchiamento della pelle che causano rughe, linee sottili e perdita di elasticità.

Eliminare l’intossicazione in modo semplice e naturale

Un approccio sano per sostenere l’organismo prevede alcune semplici regole:

una dieta equilibrata che includa frutta e verdura fresche, possibilmente biologiche e ricche di antiossidanti, oligoelementi e vitamine, cereali integrali, proteine di buona qualità, anche vegetali;

che includa frutta e verdura fresche, possibilmente biologiche e ricche di antiossidanti, oligoelementi e vitamine, cereali integrali, proteine di buona qualità, anche vegetali; mantenere il corpo ben idratato per stimolare l’eliminazione delle tossine attraverso gli organi emuntori utilizzando acqua a basso residuo fisso possibilmente da fonti oltre i 1.000 mt;

per stimolare l’eliminazione delle tossine attraverso gli organi emuntori utilizzando acqua a basso residuo fisso possibilmente da fonti oltre i 1.000 mt; praticare esercizio fisico regolare, meglio se all'aria aperta e a contatto con la natura.

Per disintossicarsi periodicamente

Disintossicarsi per una o due settimane può essere un modo per ridurre temporaneamente l'accumulo di tossine nel corpo. Piante, estratti vegetali e minerali offrono rimedi naturali in composti bioattivi per aiutarci ad eliminare le tossine. Il team di professionisti di Felixofia consiglia

Una combinazione di 8 piante tra le più efficaci per aiutare gli altri organi emuntori nella disintossicazione

DETOX OMNIA - Disintossicante ed epatoprotettore - Sciroppo da 250 ml

Depurativo per un'azione sistemica di pulizia dell'organismo. Stimola l'eliminazione di sostanze nocive e rifiuti metabolici, ridona compattezza ed elasticità ai tessuti, è epatoprotettore e aiuta nelle diete dimagranti. Contiene Cardo Mariano, Desmodio, Crespino, Tè Verde, Equiseto, Boldo, Tarassaco, Resveratrolo.

Scopri il prodotto.

Le perle della salute: potere antiossidante per ridurre il danno ossidativo, migliorando la circolazione

Perle Irio E - Antiossidanti - Anti age - 90 perle

Proteggono le membrane cellulari, rendendole permeabili ed elastiche, favorendo lo scambio di ossigeno e sostanze nutrienti. Riducono lo stress ossidativo, rendono la pelle luminosa. rinforzano capelli ed unghie e regolano circolazione ed il sistema ormonale. Contiene Oli di Borragine e Cartamo, estratto di Erisimo (Sisymbre Irio officinalis), Omega 3,6,9 e Vitamina E

Scopri il prodotto.

Leggi anche: In autunno, energia naturale per il benessere e la prevenzione