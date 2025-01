Inverno, quando il freddo è la "spia" delle malattie: ecco quali

Ascolta ora 00:00 00:00

È piuttosto frequente e normale, specialmente in questi mesi, avvertire una sensazione di freddo: le basse temperature e il clima in generale ci costringono a vestirci in maniera più pesante per limitare i rigori dell'inverno. Molte persone, però, sono più freddolose di altre non perchè abitino in montagna o perchè si vestano in modo non adeguato al periodo ma sono ipersensibili al freddo: in molti casi questo processo può essere la "spia" di alcune patologie.

Perchè si sente freddo

A fare un chiaro quadro della situazione ci hanno pensato gli esperti di " Dottore, ma è vero che...? ", una rubrica contro le fake news della Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri). La temperatura del corpo, in assenza di febbre, varia tra 35,2°C e 36,9°C: se spesso è davvero l'inverno a far battere i denti, in altri casi possono esserci una o più patologie che vanno indagate attentamente con il proprio medico facendo gli esami richiesti. C'è da dire, prima di passare in rassegna quali sono queste patologie, che con il caldo i capillari si dilatno e c'è un maggior flusso di sangue; viceversa, con il freddo si verifica la vasocostrizione con il restringimento dei vasi che provocano quella determinata sensazione.

Le patologie più frequenti

" Si può percepire più freddo perché in convalescenza dopo una malattia infettiva. Oppure capita dopo aver sofferto di dissenteria e vomito: in questo caso la causa è la disidratazione ", spiegano gli esperti che hanno elencato una serie di malattie:

Anemia, la quale comporta meno globuli rossi e meno ossigeno nel sangue

malnutrizione e anoressia

ipertensione arteriosa

diabete

ipotiroidismo

lesioni nervose, causate da traumi

patologie neurologiche (per esempio il Parkinson)

cattiva circolazione

Sindrome di Raynaud

Cos'è la Sindrome di Raynaud

Nell'elenco appena fatto compare il nome di una sindrome che non tutti conoscono: chi ne soffre sentirà freddo soprattutto alle mani e alle dita a causa " del restringimento dei vasi sanguigni di mani e piedi, a un livello tale da far cambiare colore a queste parti del corpo (ma anche al naso e all’orecchie). Le terminazioni, infatti, per il mancato o ridotto flusso di sangue, diventano pallide, quasi bianche, e si può sentire dolore, gonfiore o formicolio. In presenza di questa condizione è raccomandabile rivolgersi al medico", spiega Fnomceo .

Le persone più esposte

Se la Sindrome di Raynaud è una patologia abbastanza rara, l'elenco fatto in precedenza riguarda molte più persone: in primis, sembra che le donne siano più esposte a sentire freddo così come anziani, malati cronici e i pazienti con ridotta disabilità che "rispondono peggio al freddo per una diminuita risposta del sistema di termoregolazione".

Come difendersi

Per l’ipersensibilità al freddo non esiste una cursa specifica: è chiaro che i pazienti che soffrono di determinate patologie che poi sfociano anche in questa sensazione dovranno curare, a monte, quel tipo specifico di malattia.

Per agire sulla temperatura corporea si possono invece utilizzare semplici accorgimenti nella vita di tutti i giorni: può sembrare scontato dire di vestirsi in maniera più pesante o a "strati", fare sport, proteggersi con creme specifiche e assumere alimenti caldi o che danno energia.