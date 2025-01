Ondata di freddo e Over: ecco come affrontare il calo di temperatura improvviso

Ascolta ora 00:00 00:00

Con il calo delle temperature, tipico della stagione invernale, il freddo fa capolino e incide sulla salute personale. Una condizione insidiosa che può alterare il benessere di tutti, in particolare della categoria over, magari peggiorando problematiche esistenti.

Aumentando anche la possibilità di contrarre i classici virus stagionali, peggiorando il fastidio o il dolore legato alla presenza di reumatismi e artriti. Fino alla possibilità di cadere vittime di geloni e freddo intenso, o di scivolare sulle superfici ghiacciate. Per arginare questa problematica è importante attuare una serie di accorgimenti necessari, scopriamoli nel dettaglio.

Over, perché sentono più freddo

La categoria over attuale conduce una quotidianità più attiva, dove impegni e interessi si danno il cambio in modo fluido e dinamico. Abbracciare uno stile di vita più sano è la carta vincente per vivere in armonia, in particolare quando non mancano scelte alimentari salutari e un'attività sportiva blanda. Ma con il trascorrere degli anni possono fare capolino alcune condizioni tipiche della silver generation, come ad esempio una più accentuata sensibilità nei confronti del freddo esterno. E che può peggiorare durante le giornate invernali più gelide, una situazione del tutto naturale ma che è bene monitorare. Perché gli over sentono più freddo? Ecco le cause più comuni:

Pelle più sottile , ovvero lo strato sottocutaneo di grasso risulta più sottile e per questo meno protettivo;

, ovvero lo strato sottocutaneo di grasso risulta più sottile e per questo meno protettivo; Circolazione sanguigna , con l'età si presenta una condizione di rallentamento del circolo sanguigno legato a una minore flessibilità dei vasi sanguigni;

, con l'età si presenta una condizione di rallentamento del circolo sanguigno legato a una minore flessibilità dei vasi sanguigni; Rallentamento del metabolismo , le calorie bruciate risultano inferiori con un relativo aumento di peso e della difficoltà nel regolare la temperatura corporea;

, le calorie bruciate risultano inferiori con un relativo aumento di peso e della difficoltà nel regolare la temperatura corporea; Condizioni mediche, alcune malattie possono aumentare la sensazione di freddo corporeo come ad esempio le problematiche cardiache, quelle renali, l'anemia, le condizioni tiroidee. Seguite dall'assunzione di alcuni farmaci che possono favorire la sensazione di freddo.

Freddo, perché incide sulla salute

L'abbassamento delle temperature esterne può impattare sulla salute perché mette a dura prova le difese dell'organismo. Ad esempio gli sbalzi termici, oppure frequentare luoghi troppo affollati, indossare abiti non adeguati per il periodo, ma anche il vento secco che può favorire una disidratazione delle vie aeree, come un aumento dell'umidità che può incidere sulle articolazioni. Sono tutti fattori in grado di rendere l'organismo più fragile e maggiormente esposto all'annosa proliferazione di virus e batteri, responsabili della diffusione delle temibili influenze invernali.

Over, come proteggersi dal freddo

L'inverno mette a dura prova le difese immunitarie, per questo è necessario attuare alcune soluzioni utili per contrastare il freddo più intenso. Eccone alcune:

Abbigliamento , ovvero indossare abiti adeguati alla stagione invernale preferendo tessuti caldi e in grado di proteggere il corpo. Vestiti comodi e avvolgenti da utilizzare in casa e coprenti e protettivi all'aria aperta;

, ovvero indossare abiti adeguati alla stagione invernale preferendo tessuti caldi e in grado di proteggere il corpo. Vestiti comodi e avvolgenti da utilizzare in casa e coprenti e protettivi all'aria aperta; Temperature domestiche , regolare il termostato in modo adeguato così da non subire sbalzi di temperatura quando si esce. Evitando, inoltre, che l'aria di casa si secchi umidificandola con gli appositi contenitori con acqua da disporre sopra i caloriferi. La temperatura ideale si aggira intorno ai 20 gradi;

, regolare il termostato in modo adeguato così da non subire sbalzi di temperatura quando si esce. Evitando, inoltre, che l'aria di casa si secchi umidificandola con gli appositi contenitori con acqua da disporre sopra i caloriferi. La temperatura ideale si aggira intorno ai 20 gradi; Passeggiate , sono importanti ma è bene effettuarle durante le ore più calde della giornata evitando quindi la mattina e la sera e indossando un abbigliamento adeguato;

, sono importanti ma è bene effettuarle durante le ore più calde della giornata evitando quindi la mattina e la sera e indossando un abbigliamento adeguato; Bevande , come sempre vale la regola dei due litri quotidiani necessari per mantenere una buona idratazione ma alternando l'acqua con tisane e bevande calde;

, come sempre vale la regola dei due litri quotidiani necessari per mantenere una buona ma alternando l'acqua con tisane e bevande calde; Alimentazione , frutta e verdura sono importanti perché ricche di vitamine e sali minerali. Con una preferenza per i prodotti ricchi di beta carotene (un precursore della vitamina A), di vitamine C ed E, amiche delle difese immunitarie;

, frutta e verdura sono importanti perché ricche di vitamine e sali minerali. Con una preferenza per i prodotti ricchi di beta carotene (un precursore della vitamina A), di vitamine C ed E, amiche delle difese immunitarie; Cibi caldi , dalle zuppe alle vellutate passando per i legumi che sono ricchi di fibre, ma anche di sali minerali un vero scudo contro il freddo;

, dalle alle vellutate passando per i legumi che sono ricchi di fibre, ma anche di sali minerali un vero scudo contro il freddo; Limitare l'uso di alcolici e superalcolici, responsabili di un'eccessiva dispersione di calore;

l'uso di alcolici e superalcolici, responsabili di un'eccessiva dispersione di calore; Verificare impianti e infissi evitando che ghiaccino o facciano passare l'aria fredda;

impianti e infissi evitando che ghiaccino o facciano passare l'aria fredda; Consultare il medico in caso di influenza e febbre, così da affrontare subito la condizione per risolverla velocemente.

Seguendo queste regole fondamentali sarà più facile affrontare anche le giornate più fredde, preservando la

propria salute. Scegliendo di rimanere in casa, al caldo, a sorseggiare una corroborante tisana ale dedicando del tempo a una buona lettura o all'ascolto di un po' di musica rilassante.