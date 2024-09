Olio di rosmarino: 9 benefici per la salute dei capelli (e non solo)

Ascolta ora 00:00 00:00

L’olio di rosmarino è un prezioso rimedio erboristico per la salute dei capelli e non solo.

È ricavato dalla pianta rosmarinus officinalis appartenente alla famiglia delle Lamiaceae che nasce in maniera spontanea nelle zone litoranee del Mediterraneo. L’olio si ricava particolarmente dai rametti e dalle foglie e assume un colore giallo. L’odore risulta forte e pungente.

Scopriamo insieme quali sono i suoi principali benefici di benessere:

1. Rende forti i capelli

Diluito nello shampoo contrasta efficacemente la caduta dei capelli fortificando i bulbi piliferi del cuoio capelluto. Utile per curare l’alopecia areata. Utilizzato per effettuare massaggi al cuoio capelluto per stimolare la circolazione sanguigna e la conseguente crescita più veloce dei capelli;

2. Aiuta la memoria

Alcune ricerche scientifiche dimostrano che impiegato nell’aromaterapia permette di migliorare la propria attività mnemonica. Stimola le capacità cognitive come il livello di attenzione e concentrazione. Inoltre la sua azione energizzante permette di contrastare la stanchezza mentale nei periodi di maggiore stress e impegno lavorativo;

3. Effetto rilassante

Inalarlo permette di ridurre la produzione da parte dell’organismo di cortisolo, meglio noto come “ormone dello stress” donando una sensazione di benessere ineguagliabile:

4. Azione repellente

Rimedio naturale per allontanare zanzare e insetti portatori di virus e batteri dannosi;

5. Alleato dell’igiene orale

La sua azione antibatterica aiuta a contrastare la placca batterica. È in grado di ridurre anche il sanguinamento gengivale;

6. Mantiene luminosa la pelle

Utile per contrastare la secchezza della pelle e per curare gli eczemi e le dermatiti in modo naturale. La sua azione antivirale lo rende idoneo per prevenire l’herpes e curarla efficacemente riducendo la formazione delle fastidiose vescicole che comporta e il conseguente prurito e bruciore;

7. Azione disintossicante

Aiuta l’organismo a liberarsi da scorie e tossine in eccesso garantendo un equilibrio della flora intestinale. È efficace per combattere infezioni da Escherichia Coli, responsabile di molte infezioni a livello intestinale e urinario;

8. Rimedio contro la cellulite

Riduce gonfiori, edemi e disturbi legati alla circolazione sanguigna. Utilizzato come rimedio contro gli effetti sulla pelle della ritenzione idrica e per liberarsi dalla inestetica concentrazione di grasso su cosce e glutei;

9. Cura per le malattie da raffreddamento

Impiegato come ingrediente per i suffumigi svolge un’azione espettorante tanto da liberare i bronchi dalla presenza di muco in eccesso e dal catarro in caso di tosse. Bastano solo 20-25 gocce in mezzo litro d’acqua.

L’utilizzo dell’olio di rosmarino non presenta alcun tipo di controindicazione anche se viene raccomandato di utilizzarlo con cautela e moderazione.

Per prevenire eventuali reazioni cutanee avverse si consiglia sempre dicon l’olio di jojoba, olio di mandorle dolci, olio d’oliva soprattutto per l’uso topico. Si sconsiglia l’utilizzo durante la gravidanza e la successiva fase dell’allattamento in caso di somministrazione per via orale.