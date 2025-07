Perché quando si è lontani da casa si soffre di stitichezza (e come rimediare)

Intestino pigro e stipsi, una combinazione non certo piacevole ma che si ripresenta ogni volta che si parte per le vacanze e si è lontani da casa. Nonostante l'atmosfera più rilassata e le abitudini meno stressanti, l'intestino subisce negativamente il cambio di routine.

È un problema fastidioso che, se non gestito accuratamente, potrebbe rovinare anche le vacanze. Per porvi rimedio è importante individuare le cause di questo malessere che portano a una stitichezza prolugata, così da agire nel modo giusto.

Vacanze e stitichezza, quali sono i sintomi e le cause scatenanti

La stitichezza da vacanza, nota come stipsi o stitichezza del viaggiatore, è una condizione ricorrente che si ripresenta puntualmente ogni volta che si parte per un viaggio. Un problema che colpisce sia i turisti che i viaggiatori, soliti spostasti verso mete vicine o anche lontane, e così subire un cambio di abitudini, di jet leg e anche di condizioni climatiche. Una sorta di rivoluzione della routine quotidiana che impatta sull'intestino e sulle abitudini di tutti i giorni, e che comporta una serie di disturbi anche fastidiosi come:

gonfiore e pesantezza addominale;

dolore e crampi nella zona del basso ventre e dell'addome;

mal di testa;

ansia e irritabilità.

L'intestino risulta più pigro, il transito consueto tende a rallentare fino a favorire la stitichezza. Per riportare il sereno e agevolare una condizione di relax, anche di tipo intestinale, è fondamentale individuare le cause scatenanti. Quali sono le abitudini che subiscono un cambiamento e favoriscono la stitichezza del viaggiatore:

la routine quotidiana accusa un brutto arresto, i ritmi fisiologici consueti subiscono modifiche legate agli orari di veglia e sonno ma anche dei pasti e delle abitudini consuete;

un viaggio a lunga distanza comporta un ribaltamento degli orari consueti con relativo jet lag, stress e sbalzi di fuso orario;

alimentazione differente rispetto al consueto, in favore di cibi più grassi e calorici, i famosi strappi alla regola che comportano una presenza minore di fibre, di frutta e verdura;

disisdratazione favorita da una minore assunzione di acqua e di liquidi, ma anche da un'esposizione scorretta ai raggi del sole o all'ambiente troppo secco e caldo rispetto al consueto;

ambiente differente dal solito, sia dal punto di vista climatico che dagli spazi condivisi magari con altre persone, questo incide sulle abitudini consuete della personale motilità intestinale;

relax e minore movimento, vengono a mancare le abitudini quotidiane legate all'attività fisica, allo sport o alla passeggiata consueta.

Stitichezza del viaggiatore, come porvi rimedio in modo efficace

L'intestino è un organo abitudinario e sensibile, il primo a intercettare tutti i cambiamenti che possono sovvertire la routine quotidiana, emozioni comprese. Per aiutarlo e impedire che rallenti il suo percorso durante le tanto attese vacanze, e per contrastare la stitichezza da relax estivo, si possono mettere in atto una serie di soluzioni valide. Eccole di seguito:

preservare la routine consueta anche durante le vacanze, il più possibile, rispettando gli orari ormai consolidati dei pasti, del riposo notturno e delle attività solite;

svolgere un po' di fitness, anche una semplice camminata oppure una corsa o una nuotata in mare, magari un po' di trekking, così da mantenersi attivi;

svolgere un po' di fitness, anche una semplice camminata oppure una corsa o una nuotata in mare, magari un po' di trekking, così da mantenersi attivi;

bere molta acqua così da scongiurare la disidratazione favorita dal caldo e dall'afa, assumendo preferibilmente i canonici due litri consueti.

Come abbiamo visto il nostro intestino deve fare affidamento su un percorso regolare, fatto di abitudini e alimenti ormai parte integrante della routine di sempre. Anche in vacanza è importante rispettare questi ritmi, così da non cadere nella trappola della stipsi del viaggiatore ma preservando il benessere intestinale e la regolarità di sempre.

Nel caso la condizione dovesse persistere è bene chiedere, che così potrà consigliare il rimedio più adatto. Ma prevenire questa condizione offre la possibilità di sfruttare al meglio la vacanza, godendosi tutto il relax, senza disturbi o fastidi.