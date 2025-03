Shot di zenzero e curcuma al mattino: perché fa bene

Ascolta ora 00:00 00:00

Bere un shot di zenzero e curcuma al mattino è un’abitudine salutare che sta spopolando sui social.

Combinati insieme questi due superfood costituiscono un modo prezioso per assicurare uno stato di benessere prolungato all’organismo. Consentono di apportare sostanze nutrienti, antinfiammatorie e antiossidanti dai molteplici benefici.

Che cos’ è lo ginger shot a base di zenzero e curcuma

Noto come ginger shot, lo shot a base di zenzero fresco e curcuma è una bevanda che può essere miscelata anche con altri ingredienti come limone e miele che aggiungono così il loro potenziale benefico.

Il ginger shot può essere facilmente preparato a casa e conservato in frigo dove è bene conservarlo non oltre cinque giorni per godere al massimo delle sue proprietà.

Perché fa bene lo shot di zenzero e curcuma

Scopriamo quali sono i benefici salutari e che ci convinceranno a non rinunciare mai a questa sana abitudine mattutina:

- azione antiossidante: lo zenzero e la curcuma sono ricchi di gingerolo e curcumina, due sostanze dal grande potere antiossidante alle quali è riconosciuto il potere di contrastare la formazione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Aiutano a mantenere la pelle sana, giovane, elastica, più a lungo. Il loro potere antiossidante contrasta anche la formazione delle cellule cancerose;

- potere antinfiammatorio: questa bevanda salutare è in grado di prevenire e curare le infiammazioni tanto da prevenire molte patologie anche di carattere neurodegenerativo come l’Alzheimer e il Morbo di Parkinson. Ottimo rimedio naturale contro i dolori delle artrosi e dei reumatismi;

- rafforza il sistema immunitario: ottimo toccasana e rimedio naturale per prevenire il raffreddore e l’influenza perché aiuta a rendere più forte l’organismo nel contrastare l’attacco di potenziali batteri e virus;

- alleato del cuore: lo zenzero in esso contenuto aiuta a ridurre la pressione sanguigna oltre a contrastare la formazione del colesterolo cattivo nelle arterie, responsabile di molte patologie cardiocircolatorie come infarto, ictus e arteriosclerosi. Per avere benefici a lungo termine studi scientifici dimostrano che bastano circa 2 – 4 grammi di zenzero fresco al giorno per stare bene;

- riduce il senso di nausea: allevia il mal d’auto. Molto utile alle donne in gravidanza per contrastare le nausee. Utilizzato anche da chi a causa della chemioterapia soffre di problemi gastrici e nausea. La curcuma va dosata bene per ridurre l’acidità di stomaco e contrastare problemi di digestione come il reflusso gastrico;

- aiuta a dimagrire: stimola il metabolismo accelerandolo e donando un senso di sazietà che aiuta a non cedere alla tentazione di mangiare snack zuccherati o pieni di grassi a metà mattinata. Inoltre la curcuma è un brucia grassi naturale in grado di prevenire la formazione del grasso adiposo;

- dona energia: bevuto al

mattino appena svegli è un vero e proprio concentrato di energia. Aiuta a contrastare la stanchezza psico-fisica e l’ astenia , soprattutto durante i cambi di stagione quando ci si sente affaticati, irritabili e svogliati.