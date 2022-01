Spunta il video dello stupro. Al festino anche il nipote del politico e la figlia della soubrette

Lo stupro, la droga e l'alcol. Sono questi gli elementi attorno a cui ruota l'inchiesta per violenza sessuale di gruppo aggravata ai danni della 17enne, figlia di un diplomatico spagnolo, consumatasi a Capodanno del 2021 in una viletta di Primavalle, a sud della Capitale. A più di un anno dall'avvio delle indagini - che hanno già accertato le responsabilità di tre ragazzi coinvolti nella vicenda - spuntano i video del festino. Un rave casalingo a cui avrebbero partecipato anche il nipote di un politico del panorama nazionale e la figlia di una soubrette.

Il video su TikTok

Hashish, cocaina e persino il Rivotril, un potente sedativo di derivazione benzodiazepinica. La musica "a palla" dell'ultima generazione di trapper e un gruppo nutrito di ragazzini (la più piccola della comitiva ha 14 anni) che fanno baldoria. Cantano a squarciagola i versi del brano trap - " L'altra sera ho detto che ti amavo ", recita un verso della canzone - e intanto tagliano la coca per farsi un " pippotto ". Sono i frammenti video di quel maledetto Capodanno al Quartaccio, nel villino di via Podere Fiume. A caricarlo sui social ci ha pensato uno dei partecipanti al festino, autore del filmato, che immortala le 5 ragazze del Parioli invitate al rave. Nel caricamento successivo si ripropone la medesima scena e nuovi versi del testo trap: " Mi sono alzata, ho dato la colpa alla vodka ". E' il mattino successiso e stavolta le "parioline" sono solo tre. " Una la abbiamo persa per strada ", scrive una delle partecipanti a corredo del reel. La giovane a cui fa riferimento è Bianca, la 17enne vittima dello stupro.

"La pistola in faccia al nipote di un politico"

L'inchiesta ruota attorno al racconto dello stupro e alle testimonianze dei partecipanti al festino. Da una parte la comitiva del Parioli, dall'altra i ragazzi del quartiere Primavalle. Tra gli invitati al party c'è anche il nipote di un " politico di primo piano ", come sottolinea il quotidiano La Repubblica, tra i più attesi della serata. Quando arriva, l'atmosfera è tesa: " Uno dei ragazzi — racconta il giovane ai carabinieri — mi ha chiesto quanti anni avessi. Io gli ho risposto 20 ". A quel punto comincia un accesso battibecco, il nipote del politico insiste: " Se non ci credete, vi faccio vedere un documento ". Poi sopraggiunge un altro ragazzo, tatuato sul collo. " Con la mano destra — racconta ai militari dell’Arma il ragazzo dei Parioli — ha estratto qualcosa dal fianco, non sono sicuro se si trattasse di una pistola e mi ha minacciato: 'Ti scarrello in faccia '".

La figlia della soubrette