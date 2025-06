Salute e politica, ministri e operatori a confronto

"Salute, una scelta politica" è il titolo della ventieiesima edizione di Salute Direzione Nord. Una giornata di dibattiti per affrontare le sfide della sanità del futuro e renderla sostenibile a 360 gradi. Il sistema sanitario italiano sta attraversando un periodo di profonde trasformazioni, reso necessario dall'evoluzione demografica, dall'aumento delle patologie croniche e da sfide organizzative sempre più complesse. L'invecchiamento della popolazione, le disuguaglianze nell'accesso alle cure e la carenza di personale sanitario pongono interrogativi cruciali sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e a discuterne saranno ministri, sottosegretari, stakeholders e operatori sanitari. L'evento ha il patrocinio della Commissione Europea e del Comune e il contributo di Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo. È promossa dalla Fondazione Stelline, presieduta da Fabio Masa, e organizzata insieme a InreteRelazioni istituzionali e Comunicazione. Intervengono tra gli altri la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il i ministri della Salute Orazio Schillaci, per le Disabilità Alessandra Locatelli e per la Famiglia Eugenia Roccella, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il presidente di Aifa Robert Giovanni Nisticò e il governatore Attilio Fontana. I dibattiti si terranno dalle 9.30 alle 20 presso il belvedere di Palazzo Lombardia (ingresso N1, piazza Città di Lombardia).

Tanti i confronti in programma, da "Ripensare i sistemi sanitari, tra digitalizzazione e nuove strutture sanitarie", "Neuroscienze e salute mentale: verso un nuovo paradigma" a "Nell'oncologia del futuro la chiave è l'innovazione".