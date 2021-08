Centrifugati estivi, le combinazioni più salutari

I centrifugati sono una soluzione vincente per contrastare la calura estiva, permettono al corpo di reintegrare i liquidi persi attraverso il sudore ma anche di ricevere nutrimento e sostanze benefiche, sono perfetti per grandi e piccini perché invogliano ad assumere più frutta e verdura ma in versione liquida. Associati spesso al concetto di dieta e dimagrimento, in realtà potrebbero rientrare perfettamente nell’alimentazione quotidiana.

Dissetanti, rinfrescanti, sono l’ideale per garantire il giusto apporto di vitamine e sali minerali anche quando l'afa dimezza la voglia di mangiare. Spesso sottovalutati o considerati erroneamente come sostitutivi del pasto, in realtà i centrifugati sono perfetti per integrare il menu giornaliero migliorando al contempo l’idratazione personale.

Centrifugati, di cosa si tratta

I centrifugati sono il risultato finale edibile frutto della centrifugazione di frutta e verdura, ottenibile attraverso l’impiego di un macchinario noto appunto come centrifuga. La sua azione e la sua potenza permettono un movimento rapido e di tipo rotatorio, in grado di separare gli ingredienti in varie parti ricavandone il succo stesso. Si tratta di una bevanda liquida che racchiude tutto il benessere della frutta e della verdura utilizzata, con sostanze nutritive e proprietà in grado di variare in base alle scelte effettuate e ai mix realizzati.

Non solo la presenza degli antiossidanti è molto alta e di rapida assunzione, grazie al formato liquido del prodotto: c'è molto di più. Un beneficio impagabile sia per la salute che per arginare l’avanzare del tempo, sono realizzati con un impiego quasi totale degli ingredienti e, per questo ,con uno spreco quasi azzerato. I centrifugati, a differenza degli estratti, si avvalgono di un macchinario molto più rapido con un movimento che rende il composto liquido ma corposo. Forse con un quantitativo inferiore di fibre ma sempre altamente benefico e salutare, con una valida e gustosa consistenza finale.

Centrifugati, combinazioni e idee per l’estate

Depurativi e detox ecco cosa sono i centrifugati, così succosi e benefici sono la risposta più adatta contro l’afa estiva anche per reintegrare i sali mineral, le vitamine e per combattere la spossatezza. Assumerli regolarmente aumenta l’energia personale, contrasta i radicali liberi, la ritenzione idrica e la cellulite. Inseriti adeguatamente all’interno di un percorso alimentare garantiscono un valido apporto nutritivo, ecco qualche idea.

Pompelmo, cetriolo e menta : centrifugate mezzo pompelmo con un cetriolo e qualche foglia di menta fresca, perfetto per dissetare, drenare e agevolare la digestione.

: centrifugate mezzo pompelmo con un cetriolo e qualche foglia di menta fresca, perfetto per dissetare, drenare e agevolare la digestione. Ananas, mango, zenzero e avocado : basta mixare la polpa di mezzo mango e poco avocado con quella di mezzo ananas, aggiungendo dello zenzero fresco. Un prodotto fdissetante, tropicale, depurativo e antiossidante.

: basta mixare la polpa di mezzo mango e poco avocado con quella di mezzo ananas, aggiungendo dello zenzero fresco. Un prodotto fdissetante, tropicale, depurativo e antiossidante. Carote, mela, arancia e mango : un’idea vincente per aumentare le capacità abbronzanti della pelle oltre che le difese immunitarie, contrastando la spossatezza estiva.

: un’idea vincente per aumentare le capacità abbronzanti della pelle oltre che le difese immunitarie, contrastando la spossatezza estiva. Cetriolo, sedano, mela verde e zenzero : fortemente rinfrescante basta centrifugare una mela senza torsolo tagliata a pezzetti con due gambi di sedano, un cetriolo sbucciato e un pizzico di zenzero fresco. Una bevanda depurative in grado di drenare i liquidi in eccesso.

: fortemente rinfrescante basta centrifugare una mela senza torsolo tagliata a pezzetti con due gambi di sedano, un cetriolo sbucciato e un pizzico di zenzero fresco. Una bevanda depurative in grado di drenare i liquidi in eccesso. Ananas, mela e sedano : basta mescolare due fette di ananas con un gambo di sedano e una mela per una bevanda succosa e depurativa, insaporita con un pizzico di timo e qualche foglia di menta.

: basta mescolare due fette di ananas con un gambo di sedano e una mela per una bevanda succosa e depurativa, insaporita con un pizzico di timo e qualche foglia di menta. Menta, finocchio e cetriolo: l’ideale per dissetare, ripulire e sgonfiare, un mix davvero rinfrescante da bere con l’aggiunta di qualche cubetto di ghiaccio.

Centrifugati, cosa non bisogna fare

Per ottenere un centrifugato succoso, vellutato e gustoso è importante effettuare le combinazioni migliori utilizzando sia la frutta che la verdura. Come abbiamo visto non tutta la frutta e la verdura possono rientrare tra gli ingredienti ottimali del centrifugato, è indispensabile che contengano acqua. Un prodotto troppo denso non offre supporto per il risultato finale. Un discorso simile si può allargare all’impiego della buccia che può offrire benefici e nutrimento, trovando spazio e venendo centrifugata, a esclusione di quei prodotti che vantano una copertura fin troppo solida e protettiva come gli agrumi, l’ananas, ma anche il melone, l’anguria e il cocco.

Un centrifugato ottimale deve risultare morbido, vellutato, corposo ma al contempo sufficientemente liquido per essere bevuto. Come sempre è bene valutare prima le combinazioni e gli ingredienti che verranno inseriti all’interno del macchinario, così da bilanciare sia il gusto che il carico di zuccheri. Meglio evitare di assumere troppi centrifugati durante la singola giornata e senza sostituirli ai pasti principali, ma bilanciandoli all’interno di un menu equilibrato e nutriente. In modo da non incappare in carenze di tipo nutritivo o in un eccesso di zuccheri.