Dieta dei colori, il regime alimentare fonte di benessere

La dieta dei colori, nota anche come cromodieta, sfrutta i fitonutrienti contenuti in frutta e verdura per apportare preziosi benefici alla salute del nostro organismo.

È un regime alimentare molto semplice e facile da seguire. Grazie ad essa i cibi vengono suddivisi in macrocategorie che coincidono con il loro colore predominante. È una dieta che rispetta molto la stagionalità dei prodotti che la natura è in grado di offrirci durante l’anno. In questo regime alimentare si prediligono gli alimenti crudi o con brevi e limitate cotture in modo da preservare il più possibile i benefici delle loro sostanze nutritive come sali minerali, vitamine e sostanze antiossidanti.

Quali sono i benefici della dieta dei colori

Secondo la dieta dei colori per mantenersi in salute e in forma più a lungo bisognerebbe consumare al giorno una porzione di frutta e verdura con uno dei cinque colori predominanti. Ad ogni colore è associato un beneficio di salute per il proprio organismo. Scopriamo insieme i benefici che corrispondono ad ogni colore:

- bianco: è il colore tipico della cipolla, dell’aglio, dei finocchi, dei funghi e della frutta secca. Sono tutti alimenti che contengono polifenoli, flavonoidi e composti solforati. Sono sostanze utili per contrastare il colesterolo cattivo e per regolarizzare la pressione arteriosa;

- rosso: appartengono a questa categoria tutti quegli alimenti che sono ricchi di carotenoidi e antiossidanti che consentono di contrastare la formazione dei radicali liberi come pomodori, peperoni, fragole, melograni, ciliegie. Sono cibi che prevengono la formazione delle cellule cancerose. Grazie al contenuto di vitamina A ed E inoltre si prendono cura degli occhi e della pelle;

- giallo- arancione: a questo gruppo appartengono gli alimenti ricchi di vitamine A, B, C betacarotene e flavonoidi. Sono cibi che rafforzano il sistema immunitario contro l’attacco di virus e batteri pericolosi. Appartengono a questa nuance la zucca, le carote, le albicocche, il melone, le pesche. Grazie a questi cibi è possibile in estate fare il pieno di melanina che consente alla pelle di abbronzarsi di più e in fretta;

- verde: a questo colore corrispondono i cibi ricchi di clorofilla, acido folico e ferro come verdure a foglia larga, spinaci, rucola, broccoli, zucchine, kiwi, piselli, fave, carciofi, cavolfiori. Sono cibi molto utili durante la gravidanza e in grado di contrastare l’anemia. Svolgono anche una funzione depurativa e drenante che permette di disintossicarsi da scorie e tossine in eccesso;

- blu-viola: questo colore particolare lo si deve alla presenza di antocianine e resveratolo. Sono sostanze dalla potente azione antiossidante che migliorano la circolazione sanguigna. Ne sono ricchi di questa nuance i mirtilli, le more, i fichi, l’uva nera, le melanzane che svolgono anche un’azione anti- aging e hanno un effetto calmante e rilassante.

Come funziona la dieta dei colori

Secondo i nutrizionisti per essere valida la dieta dei colori ogni giorno bisognerebbe scegliere un colore di alimenti diverso partendo dal bianco e poi passare al rosso, all’arancio, al giallo e al verde e infine al blu- viola. La domenica si può scegliere un colore di quelli giù sperimentati durante il corso della settimana. A questi alimenti devono naturalmente essere associati i cosiddetti cibi supporter, ossia alimenti ricchi di carboidrati e proteine come pasta, pane, carne e pesce.